https://sputnik-georgia.ru/20220601/rabota-dlya-sotsnezaschischennykh-v-gruzii-skolkikh-trudoustroili-267058222.html

Работа для соцнезащищенных в Грузии: скольких трудоустроили?

Работа для соцнезащищенных в Грузии: скольких трудоустроили?

Включиться в госпрограмму могут трудоспособные лица с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T21:21+0400

2022-06-01T21:21+0400

2022-06-01T21:21+0400

программа "содействие социально незащищенным студентам"

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Работу в рамках программы трудоустройства социально незащищенных лиц получили около 8,6 тысячи человек, говорится в отчете о выполнении программы правительства за 2021-2022 годы.Согласно отчету, с 1 марта по 31 мая число трудоустроенных социально незащищенных граждан достигло 8 590.Программа трудоустройстваПрограмма предлагает соцнезащищенным ежемесячно получать зарплату в размере 300 лари при работе на полную ставку и пособие от государства. Данная сумма не будет облагаться налогом.При этом социально незащищенные продолжат в течение 4 лет получать помощь от государства и их статус не будет проверяться.По программе с соцнезащищенными заключается контракт до конца 2022 года. Включиться в госпрограмму трудоустройства могут и лица с ограниченными возможностями.В том случае, если лица, получающие пособие, откажутся от предложения трудоустроиться, через год будет проверено их социально-экономическое положение. Однако это не касается лиц с ОВЗ и граждан с тяжелыми проблемами со здоровьем.Всего на 1 апреля в Грузии было зарегистрировано 652,1 тысячи социально незащищенных, что составляет 17,5% всего населения страны.Размер финансовой помощи социально незащищенным гражданам зависит от рейтинговых баллов – чем беднее семья, тем ниже баллы. Сумма помощи варьируется от 10 до 60 лари на каждого члена семьи (взрослые). С 1 июня соцнезащищенные семьи будут получать на каждого ребенка по 150 лари ежемесячно.Уровень безработицы в Грузии 19,6%, согласно данным Национального центра статистики страны на первый квартал 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

программа "содействие социально незащищенным студентам", грузия, новости, общество