https://sputnik-georgia.ru/20220601/razborka-podrostkov-v-tbilisi-nesovershennoletnemu-predyavili-obvinenie-v-ubiystve-267060506.html
Разборка подростков в Тбилиси: несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве
Разборка подростков в Тбилиси: несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве
Сторона обвинения будет требовать помещения подростка в предварительное заключение до вынесения приговора 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T22:46+0400
2022-06-01T22:46+0400
2022-06-01T22:46+0400
происшествия
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/68/234096857_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_91f74d4d73943216ee13b47f0b32c347.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила несовершеннолетнему обвинение в убийстве своего ровесника во время разборки в Тбилиси.Обвиняемого задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении несовершеннолетнего.Сторона обвинения будет требовать помещения подростка в предварительное заключение до вынесения приговора. Другие участники преступления устанавливаются.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/68/234096857_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_725473523ac65d05af9b8a365609efeb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, общество
Разборка подростков в Тбилиси: несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве
Сторона обвинения будет требовать помещения подростка в предварительное заключение до вынесения приговора
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила несовершеннолетнему обвинение в убийстве своего ровесника во время разборки в Тбилиси.
По данным следствия, обвиняемый 30 мая во время разборки и драки между двумя сторонами ударил ножом 15-летнего подростка, желая его убить. Врачам не удалось спасти пострадавшего, и тот скончался в тот же день.
Обвиняемого задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении несовершеннолетнего.
Сторона обвинения будет требовать помещения подростка в предварительное заключение до вынесения приговора. Другие участники преступления устанавливаются.