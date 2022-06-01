https://sputnik-georgia.ru/20220601/razborka-podrostkov-v-tbilisi-nesovershennoletnemu-predyavili-obvinenie-v-ubiystve-267060506.html

Разборка подростков в Тбилиси: несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве

Разборка подростков в Тбилиси: несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве

Сторона обвинения будет требовать помещения подростка в предварительное заключение до вынесения приговора 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T22:46+0400

2022-06-01T22:46+0400

2022-06-01T22:46+0400

происшествия

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общество

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила несовершеннолетнему обвинение в убийстве своего ровесника во время разборки в Тбилиси.Обвиняемого задержали в тот же день. Ему предъявили обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенной в отношении несовершеннолетнего.Сторона обвинения будет требовать помещения подростка в предварительное заключение до вынесения приговора. Другие участники преступления устанавливаются.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, общество