https://sputnik-georgia.ru/20220601/remont-prospekta-ketevan-tsamebuli-v-tbilisi-progress-est-267060187.html

Ремонт проспекта Кетеван Цамебули в Тбилиси: прогресс есть

Ремонт проспекта Кетеван Цамебули в Тбилиси: прогресс есть

Владельцы транспортных средств должны принять во внимание эту информацию 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T23:03+0400

2022-06-01T23:03+0400

2022-06-01T23:03+0400

тбилиси

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ремонт части проспекта Кетеван Цамебули завершен, и мэрия Тбилиси объявила о введении новой схемы движения транспорта.Также владельцы транспортных средств смогут воспользоваться окружными путями, через улицу Телави, Бочорма, Зурабашвили, Цурцумия и Иалгузи.В соответствии с новым режимом, на дорогах изменит движение и общественный транспорт, едущий с районов Исани и Самгори в направлении центра и обратно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество