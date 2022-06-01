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https://sputnik-georgia.ru/20220601/remont-prospekta-ketevan-tsamebuli-v-tbilisi-progress-est-267060187.html
Ремонт проспекта Кетеван Цамебули в Тбилиси: прогресс есть
Ремонт проспекта Кетеван Цамебули в Тбилиси: прогресс есть
Владельцы транспортных средств должны принять во внимание эту информацию 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T23:03+0400
2022-06-01T23:03+0400
тбилиси
дороги
грузинские дороги, машины и их водители
грузия
новости
общество
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ремонт части проспекта Кетеван Цамебули завершен, и мэрия Тбилиси объявила о введении новой схемы движения транспорта.Также владельцы транспортных средств смогут воспользоваться окружными путями, через улицу Телави, Бочорма, Зурабашвили, Цурцумия и Иалгузи.В соответствии с новым режимом, на дорогах изменит движение и общественный транспорт, едущий с районов Исани и Самгори в направлении центра и обратно.
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тбилиси, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество

Ремонт проспекта Кетеван Цамебули в Тбилиси: прогресс есть

23:03 01.06.2022
© Tbilisi City Hallსარემონტო სამუშაოები ქეთევან წამებულის გამზირზე თბილისში
სარემონტო სამუშაოები ქეთევან წამებულის გამზირზე თბილისში - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2022
© Tbilisi City Hall
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Владельцы транспортных средств должны принять во внимание эту информацию
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ремонт части проспекта Кетеван Цамебули завершен, и мэрия Тбилиси объявила о введении новой схемы движения транспорта.
По данным мэрии, для транспорта откроется участок проспекта от метро Авлабари до улицы Телави, дальше до улицы Леха Качинского проспект будет закрыт.
Также владельцы транспортных средств смогут воспользоваться окружными путями, через улицу Телави, Бочорма, Зурабашвили, Цурцумия и Иалгузи.
В соответствии с новым режимом, на дорогах изменит движение и общественный транспорт, едущий с районов Исани и Самгори в направлении центра и обратно.
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