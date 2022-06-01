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Российский "Солнцепек" - одно из самых тяжелых неядерных вооружений

Российский "Солнцепек" - одно из самых тяжелых неядерных вооружений

Рассказываем, что нужно знать о самом тяжелом неядерном оружии РФ. Тяжелый огнемет "Солнцепек" сегодня применяется на Украине. 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T10:28+0400

2022-06-01T10:28+0400

2022-06-01T10:28+0400

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Главная особенность "Солнцепека" - боеприпасы с термобарическими и зажигательными боевыми частями, которые сжигают противника. Полный залп тяжелого огнемета в 24 реактивных снаряда поражает площадь в четыре квадратных километра. Высокотемпературное поле в 3000 градусов с избыточным давлением полностью уничтожает пехоту и легкую технику. Российский "Солнцепек" уже неоднократно доказал свою эффективность в ходе борьбы с террористами в Сирии и Ираке.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, россия, гонка вооружений, вооружения, видео, мультимедиа