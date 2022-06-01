https://sputnik-georgia.ru/20220601/sanktsii-protiv-rossii-ne-dostigli-tseli--ekspert-267052891.html

Санкции против России не достигли цели – эксперт

Санкции против России не достигли цели – эксперт

Экономика России продолжает развиваться, несмотря на многочисленные санкции, введенные против нее на фоне событий на Украине 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T17:48+0400

2022-06-01T17:48+0400

2022-06-01T17:48+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Об этом заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия на тему "Почему Грузия не стала вторым фронтом"."Мы видим, что те многочисленные санкции, которые были введены против России, не достигли своей цели, и Россия на этом этапе справляется с этими санкциями. Экономика России здоровеет и становится сильнее, чем была до военного конфликта с Украиной, взять к примеру укрепление курса национальной валюты… Это, конечно же, результат достаточно мобильной и правильной экономической политики России, в этих сложных условиях, в которых оказалась эта страна", - сказал Капанадзе.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.16:16

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, санкции, пресс-центр, видео, видео-новости из грузии