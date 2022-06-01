https://sputnik-georgia.ru/20220601/synovya-vora-v-zakone-dato-tbilisskogo-budut-dozhidatsya-suda-v-tyurme-267051039.html
Сыновья вора в законе "Дато Тбилисского" будут дожидаться суда в тюрьме
Сыновья вора в законе "Дато Тбилисского" будут дожидаться суда в тюрьме
Адвокат обвиняемых предлагал суду ограничиться выплатой залога 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T16:21+0400
2022-06-01T16:21+0400
2022-06-01T16:34+0400
грузия
новости
тбилиси
тбилисский городской суд
ника кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил братьев Гугу и Давида Какулия в тюремное заключение на время следствия, решение зачитал судья Джемал Копалиани.Братьям накануне предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы Грузии, приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и попытке умышленного убийства, совершенной группой лиц. Им грозит до 17 лет тюрьмы.Речь идет о перестрелке, которая произошла 27 мая в центральном районе Тбилиси Ваке. В результате стрельбы множественные ранения получил Серго Куртишвили, кроме того был ранен в ногу Георгий Качкачишвили, находившийся на месте стрельбы.Что касается незаконного пересечения границы, то на суде была названа предположительная дата - период с 17 июля 2021 года по 26 мая 2022 года.По словам прокурора Тамар Кулджанишвили, для содержания под стражей обоих подсудимых у суда были как формальные, так и фактические основания: обвиняемые могут скрыться от правосудия, уничтожить улики или совершить новые преступления.В свою очередь, адвокат обвиняемых Георгий Антадзе предлагал суду ограничиться выплатой залога в размере 10 тысяч лари (около 3, 3 тысячи долларов США) для каждого.Досудебное заседание по делу назначено на 21 июля 2022 года. Следствие также работает над версией возможной причастности братьев Какулия к гибели молодого программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. О том, что убийство 22-летнего Кварацхелия носило заказной характер, не раз заявляла его мать Иза Омадзе. По версии СМИ, вор в законе Гия Квварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского" и его сыновья хотели отомстить ему, убив его сына. Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в тбилисском пригороде Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.Правда, семья Кварацхелия считает , что Челидзе и Кавиладзе лишь исполнители, а за убийством стоят братья Какулия.Также братья Какулия могут быть причастны к преступлениям, совершенным на территории Армении.
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грузия, новости, тбилиси, тбилисский городской суд, ника кварацхелия
Сыновья вора в законе "Дато Тбилисского" будут дожидаться суда в тюрьме
16:21 01.06.2022 (обновлено: 16:34 01.06.2022)
Адвокат обвиняемых предлагал суду ограничиться выплатой залога
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Тбилисский городской суд отправил братьев Гугу и Давида Какулия в тюремное заключение на время следствия, решение зачитал судья Джемал Копалиани.
Братьям накануне предъявили обвинения в незаконном пересечении государственной границы Грузии, приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия и попытке умышленного убийства, совершенной группой лиц. Им грозит до 17 лет тюрьмы.
Речь идет о перестрелке, которая произошла 27 мая в центральном районе Тбилиси Ваке. В результате стрельбы множественные ранения получил Серго Куртишвили, кроме того был ранен в ногу Георгий Качкачишвили, находившийся на месте стрельбы.
Что касается незаконного пересечения границы, то на суде была названа предположительная дата - период с 17 июля 2021 года по 26 мая 2022 года.
По словам прокурора Тамар Кулджанишвили, для содержания под стражей обоих подсудимых у суда были как формальные, так и фактические основания: обвиняемые могут скрыться от правосудия, уничтожить улики или совершить новые преступления.
В свою очередь, адвокат обвиняемых Георгий Антадзе предлагал суду ограничиться выплатой залога в размере 10 тысяч лари (около 3, 3 тысячи долларов США) для каждого.
Досудебное заседание по делу назначено на 21 июля 2022 года.
Следствие также работает над версией возможной причастности братьев Какулия к гибели молодого программиста Нико Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. О том, что убийство 22-летнего Кварацхелия носило заказной характер, не раз заявляла его мать Иза Омадзе. По версии СМИ, вор в законе Гия Квварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского" и его сыновья хотели отомстить ему, убив его сына.
Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc был убит 15 сентября 2021 года. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в тбилисском пригороде Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.
В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.
Правда, семья Кварацхелия считает , что Челидзе и Кавиладзе лишь исполнители, а за убийством стоят братья Какулия.
Также братья Какулия могут быть причастны к преступлениям, совершенным на территории Армении.