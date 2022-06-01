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Темпы роста экономики Грузии снизились – новая статистика
Темпы роста экономики Грузии снизились – новая статистика
Падение зафиксировано в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле и научно-технической деятельности 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T09:01+0400
2022-06-01T09:01+0400
2022-06-01T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП в апреле 2022 года составил 2,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 10,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.В апреле 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался в следующих секторах: электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционированного воздуха, транспорт и складирование, гостиницы и рестораны, горнодобывающая, говорится в сообщении "Сакстата".Падение зафиксировано в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле и научно-технической деятельности.По словам регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса, экономика Грузии показала невероятную устойчивость к внешним шокам.В свою очередь, правительство Грузии заявило, что не намерено пересматривать прогноз роста экономики в 6% в 2022 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, всемирный банк, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Темпы роста экономики Грузии снизились – новая статистика
Падение зафиксировано в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле и научно-технической деятельности
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Реальный рост ВВП в апреле 2022 года составил 2,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 10,8%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.
В апреле 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рост наблюдался в следующих секторах: электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционированного воздуха, транспорт и складирование, гостиницы и рестораны, горнодобывающая, говорится в сообщении
"Сакстата".
Падение зафиксировано в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле и научно-технической деятельности.
По словам регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяна Молинеуса, экономика Грузии показала невероятную устойчивость к внешним шокам.
"Мы наблюдаем довольно хорошие темпы роста в первом квартале, поэтому сейчас мы восстанавливаем прогноз по росту в этом году до 5,5%", – заявил Молинеус журналистам.
В свою очередь, правительство Грузии заявило, что не намерено пересматривать прогноз роста экономики в 6% в 2022 году.