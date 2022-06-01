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В Грузии издали путеводитель для защиты прав детей в интернете
В Грузии издали путеводитель для защиты прав детей в интернете
Издание путеводителя приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T15:37+0400
2022-06-01T15:37+0400
2022-06-01T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии издала специальный путеводитель для защиты прав детей в интернет-пространстве.Издание путеводителя приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня*.В путеводителе "Защита персональных данных детей в цифровой среде" учтены лучшие международные стандарты, связанные с защитой прав детей в интернет-пространстве.Цель путеводителя – ознакомление с международными стандартами и их учет в национальном законодательстве. Служба защиты персональных данных отметила, что в грузинском законодательстве не предусмотрены необходимые процедуры для обеспечения защиты.В современном мире цифровые технологии резко изменили мир. Дети все чаще и активнее используют Интернет. Это стало неотъемлемой частью b[ жизни. Интернет дает возможность детям легко найти интересную для них информацию, общаться, выражать cdjt мнение и так далее.Соответственно, с одной стороны, онлайн-пространство дает пользу, а с другой – создает определенные риски в плане защиты персональных данных детей.* В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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дети, интернет, новости, грузия, общество
В Грузии издали путеводитель для защиты прав детей в интернете
15:37 01.06.2022 (обновлено: 16:16 01.06.2022)
Издание путеводителя приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии издала специальный путеводитель для защиты прав детей в интернет-пространстве.
Издание путеводителя приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня*.
В путеводителе
"Защита персональных данных детей в цифровой среде" учтены лучшие международные стандарты, связанные с защитой прав детей в интернет-пространстве.
Цель путеводителя – ознакомление с международными стандартами и их учет в национальном законодательстве. Служба защиты персональных данных отметила, что в грузинском законодательстве не предусмотрены необходимые процедуры для обеспечения защиты.
В современном мире цифровые технологии резко изменили мир. Дети все чаще и активнее используют Интернет. Это стало неотъемлемой частью b[ жизни. Интернет дает возможность детям легко найти интересную для них информацию, общаться, выражать cdjt мнение и так далее.
Соответственно, с одной стороны, онлайн-пространство дает пользу, а с другой – создает определенные риски в плане защиты персональных данных детей.
* В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.