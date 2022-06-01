https://sputnik-georgia.ru/20220601/v-gruzii-izdali-putevoditel-dlya-zaschity-prav-detey-v-internet-prostranstve-267049301.html

В Грузии издали путеводитель для защиты прав детей в интернете

В Грузии издали путеводитель для защиты прав детей в интернете

Издание путеводителя приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T15:37+0400

2022-06-01T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии издала специальный путеводитель для защиты прав детей в интернет-пространстве.Издание путеводителя приурочено к Международному дню защиты детей, который отмечается ежегодно 1 июня*.В путеводителе "Защита персональных данных детей в цифровой среде" учтены лучшие международные стандарты, связанные с защитой прав детей в интернет-пространстве.Цель путеводителя – ознакомление с международными стандартами и их учет в национальном законодательстве. Служба защиты персональных данных отметила, что в грузинском законодательстве не предусмотрены необходимые процедуры для обеспечения защиты.В современном мире цифровые технологии резко изменили мир. Дети все чаще и активнее используют Интернет. Это стало неотъемлемой частью b[ жизни. Интернет дает возможность детям легко найти интересную для них информацию, общаться, выражать cdjt мнение и так далее.Соответственно, с одной стороны, онлайн-пространство дает пользу, а с другой – создает определенные риски в плане защиты персональных данных детей.* В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей (International Children's Day). Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

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дети, интернет, новости, грузия, общество