https://sputnik-georgia.ru/20220601/v-gruzii-poyavitsya-novaya-okhranyaemaya-territoriya--zakaznik-kvereti-267040659.html

В Грузии появится новая охраняемая территория – заказник Кверети

В Грузии появится новая охраняемая территория – заказник Кверети

Здесь можно будет встретить уникальные виды редких диких животных 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T12:41+0400

2022-06-01T12:41+0400

2022-06-01T12:41+0400

грузия

новости

агентство охраняемых территорий

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. На западе Грузии создается новая охраняемая территория – речь идет о заказнике Кверети в Сачхерском районе (регион Имерети).Новая охраняемая территория займет площадь порядка15 тысяч гектаров земли, сообщает телекомпания "Рустави 2".Данное место отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. Здесь можно встретить уникальные виды редких диких животных, находящихся под риском вымирания.В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, агентство охраняемых территорий