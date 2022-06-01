https://sputnik-georgia.ru/20220601/v-gruzii-poyavitsya-novaya-okhranyaemaya-territoriya--zakaznik-kvereti-267040659.html
В Грузии появится новая охраняемая территория – заказник Кверети
В Грузии появится новая охраняемая территория – заказник Кверети
Здесь можно будет встретить уникальные виды редких диких животных 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T12:41+0400
2022-06-01T12:41+0400
2022-06-01T12:41+0400
грузия
новости
агентство охраняемых территорий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259966317_0:110:1281:830_1920x0_80_0_0_c6de92c2e43991dfd9f39aac9d985dad.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. На западе Грузии создается новая охраняемая территория – речь идет о заказнике Кверети в Сачхерском районе (регион Имерети).Новая охраняемая территория займет площадь порядка15 тысяч гектаров земли, сообщает телекомпания "Рустави 2".Данное место отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. Здесь можно встретить уникальные виды редких диких животных, находящихся под риском вымирания.В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1c/259966317_70:0:1177:830_1920x0_80_0_0_bb7d70f1d2a6d528907ddad7b943125b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, агентство охраняемых территорий
В Грузии появится новая охраняемая территория – заказник Кверети
Здесь можно будет встретить уникальные виды редких диких животных
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. На западе Грузии создается новая охраняемая территория – речь идет о заказнике Кверети в Сачхерском районе (регион Имерети).
Новая охраняемая территория займет площадь порядка15 тысяч гектаров земли, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Данное место отличается уникальным биомногообразием, экосистемами и ландшафтами. Здесь можно встретить уникальные виды редких диких животных, находящихся под риском вымирания.
"Мы встретились с местным населением и ознакомили их с ролью и важностью этих охраняемых территорий. Мы также ознакомили их с планами на будущее в связи с созданием охраняемых территорий и их развитием", – заявил замглавы Агентства охраняемых территорий Грузии Тома Деканоидзе.
В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.
На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.