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"Я потерял друга и дорогого человека" - Каладзе о смерти заммэра Тбилиси
"Я потерял друга и дорогого человека" - Каладзе о смерти заммэра Тбилиси
Общество потеряло человека, который помогал многим, принимая близко к сердцу их проблемы, отметил мэр 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T17:01+0400
2022-06-01T17:01+0400
2022-06-01T17:01+0400
грузия
новости
илья элошвили
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя смерть своего заместителя Ильи Элошвили, заявил, что потерял друга и дорогого человека, которому доверял с закрытыми глазами в любом вопросе.Заммэра Тбилиси Илью Элошвили нашли мертвым в своем доме этим утром. Следователи считают, что имеют дело с суицидом. Близкие Элошвили не делали комментария о причинах смерти.По словам мэра, общество потеряло человека, который принимал близко к сердцу проблемы многих людей и помогал им, поддерживал всех до конца."Соболезную его семье, друзьям и близким. Эту боль ничто не заполнит", - написал Каладзе.Илье Элошвили было 47 лет. У него остались жена и двое детей.Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.
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грузия, новости, илья элошвили, тбилиси, каха каладзе
"Я потерял друга и дорогого человека" - Каладзе о смерти заммэра Тбилиси
Общество потеряло человека, который помогал многим, принимая близко к сердцу их проблемы, отметил мэр
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя смерть своего заместителя Ильи Элошвили, заявил, что потерял друга и дорогого человека, которому доверял с закрытыми глазами в любом вопросе.
Заммэра Тбилиси Илью Элошвили нашли мертвым в своем доме этим утром. Следователи считают, что имеют дело с суицидом. Близкие Элошвили не делали комментария о причинах смерти.
"Мне очень трудно подобрать слова, говоря об этой огромной трагедии... Невозможно передать состояние, которое я испытываю из-за потери Ильи... Я потерял друга и дорогого человека, которому доверял с закрытыми глазами в любом вопросе", - написал Каладзе.
По словам мэра, общество потеряло человека, который принимал близко к сердцу проблемы многих людей и помогал им, поддерживал всех до конца.
"Соболезную его семье, друзьям и близким. Эту боль ничто не заполнит", - написал Каладзе.
Илье Элошвили было 47 лет. У него остались жена и двое детей.
Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.