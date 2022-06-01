https://sputnik-georgia.ru/20220601/za-poltora-goda-11-operatsiy-i-arest-47-grazhdan-gruzii-rabota-politsii-za-predelami-gruzii-267060691.html
За полтора года 11 операций и арест 47 граждан Грузии: работа полиции за пределами Грузии
За полтора года 11 операций и арест 47 граждан Грузии: работа полиции за пределами Грузии
Полицейские атташе из Грузии работают в 16 странах, отмечают в ведомстве 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T23:59+0400
2022-06-01T23:59+0400
2022-06-01T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинские полицейские атташе в период с 1 января по май включительно приняли участие в 11 полицейских операциях в ЕС по задержанию международных преступных группировок, говорится в отчете правительства о выполнении своей программы.Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии. В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.Всего, согласно отчету, полицейские атташе из Грузии работают в 16 странах и в их сферу деятельности входит 24 страны. Помимо участия в операциях, полицейские атташе занимаются также обработкой информацией для местных органов.Согласно отчету, всего было обработано более 8,6 тысячи запросов об 11,9 тысячи граждан.
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грузия, новости, европа, европол, полиция, мвд грузии
За полтора года 11 операций и арест 47 граждан Грузии: работа полиции за пределами Грузии
Полицейские атташе из Грузии работают в 16 странах, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинские полицейские атташе в период с 1 января по май включительно приняли участие в 11 полицейских операциях в ЕС по задержанию международных преступных группировок, говорится в отчете правительства о выполнении своей программы.
Борьба с международной организованной преступностью является приоритетом для МВД Грузии. В апреле 2017 года министерство подписало со Службой полиции Европы (Европолом) соглашение о сотрудничестве, а в сентябре 2018 года в штаб-квартире Европола открылся офис Грузии. Помимо этого в страны Европы были направлены грузинские полицейские атташе.
Согласно данным отчета, полицейские атташе за полтора года приняли участие в 11 полицейских операциях в ЕС совместно с местными правоохранительными органами, в результате которых были задержаны 47 граждан Грузии и один вор в законе.
Всего, согласно отчету, полицейские атташе из Грузии работают в 16 странах и в их сферу деятельности входит 24 страны. Помимо участия в операциях, полицейские атташе занимаются также обработкой информацией для местных органов.
Согласно отчету, всего было обработано более 8,6 тысячи запросов об 11,9 тысячи граждан.