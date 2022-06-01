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Захарова: заявления против кандидатуры Украины в ЕС – подлость
Захарова: заявления против кандидатуры Украины в ЕС – подлость
Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T12:21+0400
2022-06-01T12:21+0400
2022-06-01T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлостью заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза.Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.По словам Захаровой, премьер министр Италии по сути озвучил в 2022 году то, за что президента Украины Януковича чуть не лишили жизни в 2014 году. Но реакция Запада на заявления Рима ожидаемо более циничная, добавила она."Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают украинцев, что они пока не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать, где они были с этими же самыми заявлениями тогда?" – подчеркнула Захарова.Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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политика, в мире, новости, украина, италия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Захарова: заявления против кандидатуры Украины в ЕС – подлость
Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлостью заявления европейских политиков о том, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата в члены Евросоюза.
Ранее премьер Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год", – сказала она в эфире радио "Sputnik".
По словам Захаровой, премьер министр Италии по сути озвучил в 2022 году то, за что президента Украины Януковича чуть не лишили жизни в 2014 году. Но реакция Запада на заявления Рима ожидаемо более циничная, добавила она.
"Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают украинцев, что они пока не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать, где они были с этими же самыми заявлениями тогда?" – подчеркнула Захарова.
Ранее спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, заручившись поддержкой европейских стран. Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.