https://sputnik-georgia.ru/20220601/zammera-tbilisi-nayden-mertvym-v-sobstvennom-dome-267042712.html

Заммэра Тбилиси найден мертвым в своем доме

Заммэра Тбилиси найден мертвым в своем доме

Что стало причиной смерти 47-летнего политика – выясняет полиция 01.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-01T12:00+0400

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2022-06-01T12:34+0400

новости

грузия

происшествия

каха каладзе

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Заместителя мэра Тбилиси Илию Элошвили нашли мертвым в своем доме, сообщает ТВ Пирвели.Что стало причиной смерти заместителя Кахи Каладзе, на данном этапе неизвестно. На месте работает полиция.Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.Элошвили было 47 лет. У него осталась жена и двое детей.Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.

тбилиси

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, каха каладзе, тбилиси