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Заммэра Тбилиси найден мертвым в своем доме
Заммэра Тбилиси найден мертвым в своем доме
Что стало причиной смерти 47-летнего политика – выясняет полиция 01.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-01T12:00+0400
2022-06-01T12:00+0400
2022-06-01T12:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Заместителя мэра Тбилиси Илию Элошвили нашли мертвым в своем доме, сообщает ТВ Пирвели.Что стало причиной смерти заместителя Кахи Каладзе, на данном этапе неизвестно. На месте работает полиция.Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.Элошвили было 47 лет. У него осталась жена и двое детей.Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, каха каладзе, тбилиси
Заммэра Тбилиси найден мертвым в своем доме
12:00 01.06.2022 (обновлено: 12:34 01.06.2022)
Что стало причиной смерти 47-летнего политика – выясняет полиция
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik.
Заместителя мэра Тбилиси Илию Элошвили нашли мертвым в своем доме, сообщает ТВ Пирвели
.
Что стало причиной смерти заместителя Кахи Каладзе, на данном этапе неизвестно. На месте работает полиция.
Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства" – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти.
Элошвили было 47 лет. У него осталась жена и двое детей.
Элошвили занимал пост заместителя мэра Тбилиси с 2017 года. До того он был министром энергетики Грузии, а еще ранее заместителем министра энергетики.