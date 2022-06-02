https://sputnik-georgia.ru/20220602/data-provedeniya-pryamoy-linii-s-putinym-poka-ne-opredelena-267082513.html
Дата проведения прямой линии с Путиным пока не определена
Дата проведения прямой линии с Путиным пока не определена
Мы исходим из того, что в обозримой перспективе прямая линия состоится, заявил Песков 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T19:45+0400
2022-06-02T19:45+0400
2022-06-02T19:45+0400
россия
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политика
пмэф
прямая линия с владимиром путиным
дмитрий песков
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в этом году с 15 по 18 июня.Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, политика, пмэф, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков
Дата проведения прямой линии с Путиным пока не определена
Мы исходим из того, что в обозримой перспективе прямая линия состоится, заявил Песков
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в этом году с 15 по 18 июня.
"Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится", - сказал Песков РИА Новости
.
Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.