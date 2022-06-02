https://sputnik-georgia.ru/20220602/data-provedeniya-pryamoy-linii-s-putinym-poka-ne-opredelena-267082513.html

Дата проведения прямой линии с Путиным пока не определена

Дата проведения прямой линии с Путиным пока не определена

Мы исходим из того, что в обозримой перспективе прямая линия состоится, заявил Песков 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T19:45+0400

2022-06-02T19:45+0400

2022-06-02T19:45+0400

россия

новости

политика

пмэф

прямая линия с владимиром путиным

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1a/263167604_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_edb613f45febd2e231593c5a100b8862.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет после Петербургского экономического форума, но точных дат еще нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет в этом году с 15 по 18 июня.Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. Глава государства отвечает на вопросы россиян, выслушивает жалобы и просьбы людей и по ходу дает поручения ответственным лицам. В прошлом году прямая линия прошла 30 июня, тогда за 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, политика, пмэф, прямая линия с владимиром путиным, дмитрий песков