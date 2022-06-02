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Дым над Тбилиси: как горел рынок автозапчастей - фото с места ЧП
Дым над Тбилиси: как горел рынок автозапчастей - фото с места ЧП
Уже не первый раз за последние годы на территории рынка автозапчастей в районе Исани бушует пожар. Как это было сегодня и как тушили огонь - смотрите в... 02.06.2022, Sputnik Грузия
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На рынке загорелись покрышки. Повалил такой черный дым, что его было видно из разных районов Тбилиси. На место были направлены 15 пожарных бригад. Они справились с огнем и не дали ему распространиться по территории рынка.
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Дым над Тбилиси: как горел рынок автозапчастей - фото с места ЧП

21:40 02.06.2022 (обновлено: 21:46 02.06.2022)
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Уже не первый раз за последние годы на территории рынка автозапчастей в районе Исани бушует пожар. Как это было сегодня и как тушили огонь - смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
На рынке загорелись покрышки. Повалил такой черный дым, что его было видно из разных районов Тбилиси. На место были направлены 15 пожарных бригад. Они справились с огнем и не дали ему распространиться по территории рынка.
© photo: Sputnik / Stringer

Огромный столб дыма днем в четверг заметили жители разных районов Тбилиси.

Огромный столб дыма днем в четверг заметили жители разных районов Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Огромный столб дыма днем в четверг заметили жители разных районов Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

В службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступил вызов с территории рынка автозапчастей в районе Исани.

В службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступил вызов с территории рынка автозапчастей в районе Исани. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В службу по управлению чрезвычайными ситуациями поступил вызов с территории рынка автозапчастей в районе Исани.

© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснилось, тут загорелись старые покрышки.

Как выяснилось, тут загорелись старые покрышки. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как выяснилось, тут загорелись старые покрышки.

© photo: Sputnik / Stringer

Пожарным пришлось работать в сложных условиях.

Пожарным пришлось работать в сложных условиях. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пожарным пришлось работать в сложных условиях.

© photo: Sputnik / Stringer

Ликвидацию очагов огня затрудняло сильное задымление территории.

Ликвидацию очагов огня затрудняло сильное задымление территории. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ликвидацию очагов огня затрудняло сильное задымление территории.

© photo: Sputnik / Stringer

На место была направлена спецтехника и 15 пожарных бригад.

На место была направлена спецтехника и 15 пожарных бригад. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На место была направлена спецтехника и 15 пожарных бригад.

© photo: Sputnik / Stringer

Еще немаловажным фактором было то, что рядом с очагом возгорания и рынком автозапчастей проходит главная ветка железной дороги Грузии, по которой регулярно осуществляются перевозки.

Еще немаловажным фактором было то, что рядом с очагом возгорания и рынком автозапчастей проходит главная ветка железной дороги Грузии, по которой регулярно осуществляются перевозки. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Еще немаловажным фактором было то, что рядом с очагом возгорания и рынком автозапчастей проходит главная ветка железной дороги Грузии, по которой регулярно осуществляются перевозки.

© photo: Sputnik / Stringer

В течение нескольких часов пожарные боролись с огнем.

В течение нескольких часов пожарные боролись с огнем. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В течение нескольких часов пожарные боролись с огнем.

© photo: Sputnik / Stringer

В итоге пожар был ликвидирован, а его распространение на остальную территорию рынка было предотвращено.

В итоге пожар был ликвидирован, а его распространение на остальную территорию рынка было предотвращено. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В итоге пожар был ликвидирован, а его распространение на остальную территорию рынка было предотвращено.

© photo: Sputnik / Stringer

Существовала опасность, что огонь может перекинуться на склад автозапчастей, который был недалеко от горящих покрышек.

Существовала опасность, что огонь может перекинуться на склад автозапчастей, который был недалеко от горящих покрышек. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Существовала опасность, что огонь может перекинуться на склад автозапчастей, который был недалеко от горящих покрышек.

© photo: Sputnik / Stringer

Но склад, как и торговые ряды и выставленные на продажу запчасти, удалось спасти от возможного пожара.

Но склад, как и торговые ряды и выставленные на продажу запчасти, удалось спасти от возможного пожара. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Но склад, как и торговые ряды и выставленные на продажу запчасти, удалось спасти от возможного пожара.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь следователям предстоит выяснить причины пожара, который грозил перерасти в куда более крупное бедствие.

Теперь следователям предстоит выяснить причины пожара, который грозил перерасти в куда более крупное бедствие. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь следователям предстоит выяснить причины пожара, который грозил перерасти в куда более крупное бедствие.

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