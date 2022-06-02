https://sputnik-georgia.ru/20220602/dym-nad-tbilisi-kak-gorel-rynok-avtozapchastey---foto-s-mesta-chp-267086308.html

Дым над Тбилиси: как горел рынок автозапчастей - фото с места ЧП

Дым над Тбилиси: как горел рынок автозапчастей - фото с места ЧП

Уже не первый раз за последние годы на территории рынка автозапчастей в районе Исани бушует пожар. Как это было сегодня и как тушили огонь - смотрите в... 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T21:40+0400

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На рынке загорелись покрышки. Повалил такой черный дым, что его было видно из разных районов Тбилиси. На место были направлены 15 пожарных бригад. Они справились с огнем и не дали ему распространиться по территории рынка.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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