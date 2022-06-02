Джим Керри приобрел NFT-работу с видом грузинского санатория в Цхалтубо
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЦкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Актер был очень впечатлен картиной и поблагодарил ее авторов "за нежное изображение тонкой и безжалостной трансформации природы"
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Знаменитый американский киноактер Джим Керри приобрел NFT-работу с изображением заброшенного санатория Цхалтубо на западе Грузии (регион Имерети). Об этом звезда Голливуда сообщил в своем Twitter.
Работа называется Devotion ("Преданность") и принадлежит голландско-канадскому художнику Райану Купмансу и шведской цифровой художнице Элис Векселль. Они создали ее в рамках своего генезис-проекта "Дикая природа".
"Большое спасибо Райану Купмансу за его нежное изображение тонкой и безжалостной трансформации природы", — пишет Керри, признаваясь, что это первая NFT-работа в его коллекции.
This one stops me. James Joyce said that’s a good thing. Thank you @ryankoopmans for gently capturing nature's exquisite and relentless reinvention. BTW you’re my first NFT. @SuperRare https://t.co/jyFoD7nKSC pic.twitter.com/hXEoQ639Py— Jim Carrey (@JimCarrey) June 1, 2022
Интересна предыстория создания работы "Преданность". Как рассказывают авторы, они узнали историю санатория в Цхалтубо несколько лет назад и прониклись ею.
"Во времена Советского Союза грузинский город Цхалтубо был популярным оздоровительным центром, известным своей лечебной водой и роскошными санаториями, - рассказывают художники. - В период с 1940-х по 1980-е годы его посетили тысячи людей, в том числе Сталин и его высокопоставленные чиновники из Москвы. Когда распался Советский Союз, здания опустели и пришли в упадок. С начала 90-х их постепенно демонтировали и лишили ценных материалов, оставив пустые оболочки того, что когда-то было грандиозными классическими сооружениями".
© Sputnik / Vladimir UmikashviliЦкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Цкалтубо - бальнеологический курорт. Из серии "достопримечательности Грузии"
Как выяснилось, Купманс посещал этот регион в течение нескольких лет, исследуя руины и фотографируя самые впечатляющие места и ракурсы санатория. А по возвращении на родину вместе с Элис Векселль они "подрисовали" в кадре растительность в цифровом виде и придали анимированности (динамику), таким образом создав, по их словам, сюрреалистический эффект со смыслом.
"Так мы достигли сюрреалистического слияния прошлого и будущего, физического и цифрового миров", — сказано в заявлении художников. Другие не менее впечатляющие работы из серии "Дикая природа" можно увидеть здесь.
NFT, или невзаимозаменяемый токен, - это единица учета, посредством которой изготавливается виртуальный, то есть цифровой слепок для различных уникальных предметов и арт-объектов. Это могут быть образцы живописи, фотоискусства, видео- и музыкальные произведения, а также гифки и многое другое.
NFT очень популярны среди коллекционеров, геймеров и поклонников искусства, а приобретают и продают их через аукционы.