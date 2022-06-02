https://sputnik-georgia.ru/20220602/dzhim-kerri-priobrel-nft-rabotu-s-vidom-gruzinskogo-sanatoriya-v-tskhaltubo-267079741.html

Джим Керри приобрел NFT-работу с видом грузинского санатория в Цхалтубо

Джим Керри приобрел NFT-работу с видом грузинского санатория в Цхалтубо

Актер был очень впечатлен картиной и поблагодарил ее авторов "за нежное изображение тонкой и безжалостной трансформации природы" 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T19:27+0400

2022-06-02T19:27+0400

2022-06-02T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Знаменитый американский киноактер Джим Керри приобрел NFT-работу с изображением заброшенного санатория Цхалтубо на западе Грузии (регион Имерети). Об этом звезда Голливуда сообщил в своем Twitter. Работа называется Devotion ("Преданность") и принадлежит голландско-канадскому художнику Райану Купмансу и шведской цифровой художнице Элис Векселль. Они создали ее в рамках своего генезис-проекта "Дикая природа"."Большое спасибо Райану Купмансу за его нежное изображение тонкой и безжалостной трансформации природы", — пишет Керри, признаваясь, что это первая NFT-работа в его коллекции.Интересна предыстория создания работы "Преданность". Как рассказывают авторы, они узнали историю санатория в Цхалтубо несколько лет назад и прониклись ею. "Во времена Советского Союза грузинский город Цхалтубо был популярным оздоровительным центром, известным своей лечебной водой и роскошными санаториями, - рассказывают художники. - В период с 1940-х по 1980-е годы его посетили тысячи людей, в том числе Сталин и его высокопоставленные чиновники из Москвы. Когда распался Советский Союз, здания опустели и пришли в упадок. С начала 90-х их постепенно демонтировали и лишили ценных материалов, оставив пустые оболочки того, что когда-то было грандиозными классическими сооружениями".Как выяснилось, Купманс посещал этот регион в течение нескольких лет, исследуя руины и фотографируя самые впечатляющие места и ракурсы санатория. А по возвращении на родину вместе с Элис Векселль они "подрисовали" в кадре растительность в цифровом виде и придали анимированности (динамику), таким образом создав, по их словам, сюрреалистический эффект со смыслом.NFT, или невзаимозаменяемый токен, - это единица учета, посредством которой изготавливается виртуальный, то есть цифровой слепок для различных уникальных предметов и арт-объектов. Это могут быть образцы живописи, фотоискусства, видео- и музыкальные произведения, а также гифки и многое другое. NFT очень популярны среди коллекционеров, геймеров и поклонников искусства, а приобретают и продают их через аукционы.

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