https://sputnik-georgia.ru/20220602/ekspert-nazval-rossiyskiy-tovar-bez-kotorogo-budet-golod-dazhe-s-zernom-267065870.html

Эксперт назвал российский товар, без которого будет голод даже с зерном

Эксперт назвал российский товар, без которого будет голод даже с зерном

Абсолютно во всех странах мира этот продукт исчерпан, утверждает специалист 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T10:59+0400

2022-06-02T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Украина не является основным поставщиком зерна на мировом товарном рынке – лидер на зерновом рынке мира Россия, заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн тонн) и Франция (более 19 млн тонн). Поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы."Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада – морские порты попали под санкции", – отметил Белхароевв интервью агентству "Прайм".Абсолютно во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.

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россия, в мире, украина, сша, канада, новости, экономика