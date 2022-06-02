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Эксперт назвал российский товар, без которого будет голод даже с зерном
Эксперт назвал российский товар, без которого будет голод даже с зерном
Абсолютно во всех странах мира этот продукт исчерпан, утверждает специалист 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T10:59+0400
2022-06-02T10:59+0400
2022-06-02T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Украина не является основным поставщиком зерна на мировом товарном рынке – лидер на зерновом рынке мира Россия, заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн тонн) и Франция (более 19 млн тонн). Поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы."Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада – морские порты попали под санкции", – отметил Белхароевв интервью агентству "Прайм".Абсолютно во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.
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Sputnik Грузия
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россия, в мире, украина, сша, канада, новости, экономика
Эксперт назвал российский товар, без которого будет голод даже с зерном
10:59 02.06.2022 (обновлено: 11:01 02.06.2022)
Абсолютно во всех странах мира этот продукт исчерпан, утверждает специалист
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Украина не является основным поставщиком зерна на мировом товарном рынке – лидер на зерновом рынке мира Россия, заявил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
По его словам, Украина за 2021 год экспортировала более 13 миллионов тонн зерна в год, а РФ – свыше 30 млн тонн.
Далее следуют США и Канада (примерно по 26 млн тонн) и Франция (более 19 млн тонн). Поэтому из-за выпадения украинского объема голода в мире не случится. Однако недостаток удобрений на мировом рынке вызовет серьезные проблемы.
"Россия и Беларусь являются крупнейшими поставщиками сельхозудобрений в мире, а на этот товар наложены ограничительные меры странами Запада – морские порты попали под санкции", – отметил Белхароевв интервью агентству "Прайм
".
Абсолютно во всех странах мира плодородный слой земли исчерпан, без химических добавок обильной урожайности не будет, подчеркнул эксперт.