https://sputnik-georgia.ru/20220602/gruzinskiy-tyazheloatlet-zavoeval-bronzu-na-chempionate-evropy-267089712.html

Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы

Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы

В копилке сборной Грузии по тяжелой атлетике уже три медали - две серебряные и одна бронзовая 02.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рези Давитадзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 89 килограммов на чемпионате Европы, проходящем в Тиране.Давитадзе в рывке и толчке занял четвертые места, подняв 171 и 198 килограммов соответственно. Однако в двоеборье с результатом 369 килограммов грузинский спортсмен сумел занять третье место.Бронза Давитадзе стала уже четвертой третьей медалью сборной Грузии на турнире. Ранее Кахи Асанидзе (-73 кг) и Шота Мишвелидзе (-68 кг) завоевали серебряные медали.Завтра в борьбу вступят спортсмены в весовой категории до 96 килограммов, где Грузию представляет Ираклий Гобеджишвили.

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грузия, новости, спорт, реваз давитадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике