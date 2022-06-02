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Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы
Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы
В копилке сборной Грузии по тяжелой атлетике уже три медали - две серебряные и одна бронзовая 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T23:35+0400
2022-06-02T23:35+0400
2022-06-02T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рези Давитадзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 89 килограммов на чемпионате Европы, проходящем в Тиране.Давитадзе в рывке и толчке занял четвертые места, подняв 171 и 198 килограммов соответственно. Однако в двоеборье с результатом 369 килограммов грузинский спортсмен сумел занять третье место.Бронза Давитадзе стала уже четвертой третьей медалью сборной Грузии на турнире. Ранее Кахи Асанидзе (-73 кг) и Шота Мишвелидзе (-68 кг) завоевали серебряные медали.Завтра в борьбу вступят спортсмены в весовой категории до 96 килограммов, где Грузию представляет Ираклий Гобеджишвили.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, реваз давитадзе, чемпионат европы по тяжелой атлетике
Грузинский тяжелоатлет завоевал бронзу на чемпионате Европы
23:35 02.06.2022 (обновлено: 23:58 02.06.2022)
В копилке сборной Грузии по тяжелой атлетике уже три медали - две серебряные и одна бронзовая
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Рези Давитадзе завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 89 килограммов на чемпионате Европы, проходящем в Тиране.
Давитадзе в рывке и толчке занял четвертые места, подняв 171 и 198 килограммов соответственно. Однако в двоеборье с результатом 369 килограммов грузинский спортсмен сумел занять третье место.
Бронза Давитадзе стала уже четвертой третьей медалью сборной Грузии на турнире. Ранее Кахи Асанидзе (-73 кг) и Шота Мишвелидзе (-68 кг) завоевали серебряные медали.
Завтра в борьбу вступят спортсмены в весовой категории до 96 килограммов, где Грузию представляет Ираклий Гобеджишвили.