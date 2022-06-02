https://sputnik-georgia.ru/20220602/gruziya-vpervye-popala-v-top-50-reytinga-vsemirnogo-ekonomicheskogo-foruma-po-turizmu-267053669.html

Грузия впервые попала в ТОП-50 рейтинга Всемирного экономического форума по туризму

Грузия впервые попала в ТОП-50 рейтинга Всемирного экономического форума по туризму

Грузия улучшила свои показатели в "Индексе развития путешествий и туризма" 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T08:01+0400

2022-06-02T08:01+0400

2022-06-02T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузия впервые попала в 50 лучших стран рейтинга Всемирного экономического форума (WEF ) "Индекс развития путешествий и туризма 2021", улучшив свои показатели сразу на 24 пункта, сообщает Национальная администрация туризма.В рейтинге, который оценивает темпы развития туризма в разных странах, представлены 117 государств. Грузия разместилась на 44 месте рейтинга. Для сравнения, в 2019 году страна была на 68 строке.В этом году Грузия оказалась лучшей среди соседей, опередив Армению, Азербайджан и Турцию. Она также опередила ряд стран-членов ЕС, включая Хорватию.Индекс развития путешествий и туризма составляется Всемирным экономическим форумом каждые два года, начиная с 2007. В оцениваемые показатели входят историческое и культурное наследие страны, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, визовая политика, открытость населения и многое другое.В 2019 году в исследовании приняли участие 140 стран, а в 2021 году их число сократилось до 117.

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