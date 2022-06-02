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Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео
Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео
Работники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили бессрочную забастовку. Подробности - в специальном репортаже Sputnik Грузия 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T19:50+0400
2022-06-02T19:50+0400
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В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.Протестующие требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, "боржоми", эксклюзив sputnik грузия, видео
Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео
19:50 02.06.2022 (обновлено: 20:17 02.06.2022)
Работники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили бессрочную забастовку. Подробности - в специальном репортаже Sputnik Грузия
В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.
Протестующие требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.