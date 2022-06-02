https://sputnik-georgia.ru/20220602/kak-antirossiyskie-sanktsii-udarili-po-gruzinskomu-borzhomi---video-267085639.html

Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео

Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео

Работники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" объявили бессрочную забастовку. Подробности - в специальном репортаже Sputnik Грузия 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T19:50+0400

2022-06-02T19:50+0400

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В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.Протестующие требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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