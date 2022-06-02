https://sputnik-georgia.ru/20220602/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-2-iyunya-2022-267046273.html

Какой сегодня церковный праздник: 2 июня 2022

Какой сегодня церковный праздник: 2 июня 2022

По православному церковному календарю, 2 июня 2022 отмечают Вознесение Господне – один из 12 главных праздников, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Пресвятой Богородицы

2022-06-02T01:01+0400

2022-06-02T01:01+0400

2022-06-02T01:01+0400

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Также по православному церковному календарю 2 июня 2022 отмечают день памяти cвятых Фалалея, Александра, Астерия, Аскалона, Завулона и Сосанны. Sputnik Грузия рассказывает о Вознесении Господнем, а также о том, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Вознесение Господне Ежегодно Вознесение Господне отмечают на 40-й день после Пасхи – в церковном календаре праздник всегда приходится на четверг. В 2022 году православные отмечают Вознесение Господне 2 июня. В праздник вспоминают евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Спасителя на земле после его Воскресения. Евангелие повествует, что Иисус на 40-й день после воскресения, собрав апостолов в Иерусалиме, вывел их из города на гору Елеонскую. Там повелел ученикам не расходиться. Спаситель сказал, что через несколько дней они будут крещены Духом Святым. Затем, благословив их, Иисус вознесся на небо. Когда Спасителя от учеников скрыло светлое облако, им явились ангелы и сказали, что Господь снова придет на землю так же, как Его видели восходящим на небо. Апостолы, поклонившись вознесшемуся Христу, возвратились в Иерусалим, где рассказали об увиденном. Тогда люди поняли, что смерть – это переход души в другой мир, где ее ожидает Господь. Надежду верующим на искупление грехов и обретение дома в Царстве Божьем в конце пути дают открытые небеса. Праздновать Вознесение Господне начали в глубокой древности, но в церковный календарь праздник внесли с IV века. Иисус, согласно книге Деяний cвятых апостолов, после своего Воскресения являлся своим ученикам 40 дней и говорил им о Царствии Божьем. Смысл праздника в том, что через Вознесение Господне человеческое естество возводится к бесконечной божественной жизни. Вознесением Господним завершается широкое празднование Светлого Воскресения Христова, поэтому этот день называют также "отданием Пасхи". Праздник имеет большое значение, потому что он дает всем христианам надежду на вечную жизнь.Фалалей, Александр и АстерийПо церковному календарю 2 июня поминают cвятых Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру в царствование Нумериана (283-284).К правителю города Эгеи, разославшего воинов разыскивать христиан, привели 18-летнего белокурого юношу, который смело признал Спасителя истинным Богом.Жестокий правитель приказал палачам Астерию и Александру просверлить христианину голени, продеть веревку в отверстие и повесить вниз головой. Но по Божьему велению они просверлили и повесили вместо Фалалея обрубок дерева.Правитель разгневался и приказал отрубить головы нерадивым палачам, исповедовавшим христианство. После тщетных попыток просверлить голени cвятому, утопить его или скормить диким животным, он велел отрубить ему голову. Это произошло в 284 году.Аскалон АнтиохийскийПо церковному календарю 2 июня поминают мученика Аскалона Антиохийского, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284-305).Будущий cвятой жил в III веке в Египте. Когда император издал указ преследовать христиан, правитель Арриан потребовал от Аскалона отречься. Мученика жестоко истязали, но он мужественно переносил все пытки.Аскалон также предсказал правителю, что придет время и он сам признает Спасителя истинным Богом. Арриан лишь рассмеялся и приказал дальше истязать мученика.Для устрашения христиан, живущих на другом берегу Нила, Арриан повез мученика туда, но внезапно лодка остановилась посередине реки и ничто не смогло ее сдвинуть с места. Тогда cвятой сказал Арриану, что поможет только его признание Спасителя истинным Богом.Признание изумленного правителя сдвинуло лодку с места, но он, вскоре забыв о чуде, приказал казнить cвятого. Произошло это в 287 году.Завулон и СосаннаПо церковному календарю 2 июня поминают преподобных Завулона и Сосанну – родителей равноапостольной Нино, крестительницы Грузии.По церковному преданию преподобный Завулон был родственником Георгия Победоносца. "Некий вельможа, раб Божий Завулон" прибыл в Рим из Каппадокии во время мученичества cвятого Георгия. Он начал служить в царской армии и вскоре прославился как несравненный воин и удалой наездник.Завулон, победив в битве с франками, взял царя франков, его свиту и привел императору, который приговорил их к смертной казни. Пленные перед смертью изъявили желание принять крещение. Их крестным отцом стал Завулон и выпросил пощады своим крестникам у царя.Почти все франки, благодаря заслугам преподобного, приняли крещение."Отец Завулон обратил франков мечом, а дочь – блаженная Нино – обратила грузин Животворящим Крестом", – пишет грузинский гимнограф-аноним Х века.Завулон, поклонившись святыням Иерусалима, роздал свои трофеи нищим, а сам стал служить Патриарху Иерусалимскому Ювеналию, а затем женился на его сестре Сосанне. Супруги поселились в Каппадокии, где у них родилась дочь Нино.Когда Нино исполнилось 12 лет, Завулон и Сосанна отправились в Иерусалим, где по благословению Патриарха Ювеналия Завулон удалился в пустыню, а Сосанна при храме Гроба Господня была поставлена диаконисой.ИмениныПо церковному календарю 2 июня именины отмечают Алексей, Александр, Иосиф, Иван, Никита и Тимофей.Материал подготовлен на основе открытых источников

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