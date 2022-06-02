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Крупный пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси - видео очевидца
Крупный пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси - видео очевидца
Новый пожар на рынке автозапчастей в районе Исани в Тбилиси в четверг пришлось тушить нескольким пожарным расчетам. Смотрите в видео очевидца, что происходило... 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T18:25+0400
2022-06-02T18:25+0400
2022-06-02T18:28+0400
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сильный пожар в тбилиси
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Горели старые покрышки, от которых валил густой черный дым, который было видно практически со всего Тбилиси. Пожарным удалось предотвратить распространение огня. Причины возникновения пожара в настоящее время выясняюся, ведется подсчет нанесенного ущерба.
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происшествия, видео, мультимедиа, грузия, пожар, пожар в центре тбилиси, сильный пожар в тбилиси, видео
Крупный пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси - видео очевидца
18:25 02.06.2022 (обновлено: 18:28 02.06.2022)
Новый пожар на рынке автозапчастей в районе Исани в Тбилиси в четверг пришлось тушить нескольким пожарным расчетам. Смотрите в видео очевидца, что происходило на месте ЧП
Горели старые покрышки, от которых валил густой черный дым, который было видно практически со всего Тбилиси. Пожарным удалось предотвратить распространение огня. Причины возникновения пожара в настоящее время выясняюся, ведется подсчет нанесенного ущерба.