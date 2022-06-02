https://sputnik-georgia.ru/20220602/krupnyy-pozhar-na-rynke-avtozapchastey-v-tbilisi---video-ochevidtsa-267082665.html

Крупный пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси - видео очевидца

Крупный пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси - видео очевидца

Новый пожар на рынке автозапчастей в районе Исани в Тбилиси в четверг пришлось тушить нескольким пожарным расчетам. Смотрите в видео очевидца, что происходило... 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T18:25+0400

2022-06-02T18:25+0400

2022-06-02T18:28+0400

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грузия

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пожар в центре тбилиси

сильный пожар в тбилиси

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Горели старые покрышки, от которых валил густой черный дым, который было видно практически со всего Тбилиси. Пожарным удалось предотвратить распространение огня. Причины возникновения пожара в настоящее время выясняюся, ведется подсчет нанесенного ущерба.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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