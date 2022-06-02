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Куда и зачем ездили жители Грузии в начале 2022 года?
Куда и зачем ездили жители Грузии в начале 2022 года?
Основной целью визитов жителей Грузии в первом квартале 2022 года было посещение родственников и друзей 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T09:01+0400
2022-06-02T09:01+0400
2022-06-02T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Жители Грузии в первом квартале 2022 года осуществили 216,2 визита за рубеж, что в 3,7 раза больше аналогичного периода 2021 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).По данным Сакстата, из общего числа визитов 144,4 тысячи были туристическими. Для сравнения в первом квартале 2021 года было жителями Грузии было осуществлено 54,6 тысячи туристических визитов.При этом из общего числа визитов 126,7 тысячи осуществили мужчины, а 89,5 – женщины.Зачем и куда едут жители ГрузииОсновной целью визитов жителей Грузии в первом квартале 2022 года было посещение родственников и друзей, а также шоппинг – на эти цели пришлось 61,7% всех визитов.Далее следуют профессиональная или экономическая деятельность (19,9%), отдых и развлечения (11,7%), а также лечение (3,2%). На другие цели в первом квартале 2022 года пришлось 3,6% визитов.Самым популярным направлением жителей Грузии в отчетный период была Турция, на которую пришлось 46% всех визитов.Второе и третье место по числу визитов занимают страны ЕС (12,4%) и Россия (11,8%).Далее следуют Армения (11,5%), Украина (1,9%) и Азербайджан (1,2%).На другие страны в первом квартале 2022 года пришлось 15,2% всех визитов.Сколько потратилиВсего в первом квартале 2022 года жители Грузии потратили 285,1 миллиона лари во время заграничных визитов, в среднем же траты на одного человека составили 1,3 тысячи лари за визит.Основную часть всей суммы (207 миллионов) жители Грузии потратили на покупки, еду и напитки. Еще 39,9 миллиона были потрачены на гостиницы.На транспорт было потрачено 24,1 миллиона лари, на развлечения – 5,3 миллиона, другие траты составили 9,4 миллиона.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, туризм
Куда и зачем ездили жители Грузии в начале 2022 года?
Основной целью визитов жителей Грузии в первом квартале 2022 года было посещение родственников и друзей
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik.
Жители Грузии в первом квартале 2022 года осуществили 216,2 визита за рубеж, что в 3,7 раза больше аналогичного периода 2021 года, говорится в материалах
на сайте Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).
По данным Сакстата, из общего числа визитов 144,4 тысячи были туристическими. Для сравнения в первом квартале 2021 года было жителями Грузии было осуществлено 54,6 тысячи туристических визитов.
При этом из общего числа визитов 126,7 тысячи осуществили мужчины, а 89,5 – женщины.
Зачем и куда едут жители Грузии
Основной целью визитов жителей Грузии в первом квартале 2022 года было посещение родственников и друзей, а также шоппинг – на эти цели пришлось 61,7% всех визитов.
Далее следуют профессиональная или экономическая деятельность (19,9%), отдых и развлечения (11,7%), а также лечение (3,2%). На другие цели в первом квартале 2022 года пришлось 3,6% визитов.
Самым популярным направлением жителей Грузии в отчетный период была Турция, на которую пришлось 46% всех визитов.
Второе и третье место по числу визитов занимают страны ЕС (12,4%) и Россия (11,8%).
Далее следуют Армения (11,5%), Украина (1,9%) и Азербайджан (1,2%).
На другие страны в первом квартале 2022 года пришлось 15,2% всех визитов.
Сколько потратили
Всего в первом квартале 2022 года жители Грузии потратили 285,1 миллиона лари во время заграничных визитов, в среднем же траты на одного человека составили 1,3 тысячи лари за визит.
Основную часть всей суммы (207 миллионов) жители Грузии потратили на покупки, еду и напитки. Еще 39,9 миллиона были потрачены на гостиницы.
На транспорт было потрачено 24,1 миллиона лари, на развлечения – 5,3 миллиона, другие траты составили 9,4 миллиона.