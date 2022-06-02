https://sputnik-georgia.ru/20220602/mezhdunarodnaya-vystavka-sovremennogo-iskusstva-artisterium-otkryvaetsya-v-tbilisi-267069891.html

В Тбилиси открывается Международная выставка современного искусства "Артистериум"

В Тбилиси открывается Международная выставка современного искусства "Артистериум"

В выставке принимает участие беспрецедентное число художников со всего мира 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T13:13+0400

2022-06-02T13:13+0400

2022-06-02T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пятнадцатая по счету Международная выставка современного искусства "Артистериум" пройдет в Тбилиси 2-19 июня.Фестиваль откроется выставкой коллекции современного искусства Польши и Восточной Европы под названием "Радикальная надежда" в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе.Экспозиция "Радикальная надежда" объединяет работы около 50 художников, которые вдохновлялись одноименным художественным произведением Джонатана Лира. Эта книга пытается ответить на три фундаментальных вопроса: как жить в мире, который внезапно потерял всякий смысл, есть ли надежда в таком мире и если есть, то как ее можно выразить?Участвуют:Выставка продлится до 12 июня. На открытии экспозиции (18:00 - 20:00) также будет объявлено о проведении Artisterium 2024 в Люблине (Польша), где будут представлены современное искусство и культура Грузии.Второй проект, который будет представлен в Национальной галерее в рамках 15-й "Артистериум" – это видеоарт-программа зарубежных художников под названием "Related Objects II". Программа организована в партнерстве с южнокорейским партнером Artisterium, Международным симпозиумом по искусству окружающей среды Nine Dragon Heads.Видео-арт: Там же представят персональные проекты: Далее "Аристериум" примет столичный Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе, где будет представлен грузино-украинский проект "Завтра" с участием художников и писателей двух стран 18:00 - 20:00.Участвуют: В Галерее современного искусства и рабочем пространстве "Куб в контексте" в парке Мзиури 3 июня откроется персональная экспозиция проживающего в Польше белорусского художника Сергея Шабохина "Социальный мрамор: тектоника плит" (17:00 - 19:00). Этнографический музей под открытым небом приглашает на выставку студентов Художественной академии "Зал умер, зал воскрес", 10 июня (16:00 - 18:00).Участвуют:В этом году "Артистериум" пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, мэрии Тбилиси, а также Польского института в Тбилиси.

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грузия, новости, культура, национальная галерея им. д.шеварднадзе, в мире, анонсы , выставка