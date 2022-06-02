В Тбилиси открывается Международная выставка современного искусства "Артистериум"
13:13 02.06.2022 (обновлено: 13:35 02.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerНациональная галерея Грузии ("Голубая галерея") на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
В выставке принимает участие беспрецедентное число художников со всего мира
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пятнадцатая по счету Международная выставка современного искусства "Артистериум" пройдет в Тбилиси 2-19 июня.
"Артистериум" – самая широкомасштабная ежегодная выставка на Южном Кавказе, посвященная современному искусству. Впервые она прошла в ноябре 2008 года.
Фестиваль откроется выставкой коллекции современного искусства Польши и Восточной Европы под названием "Радикальная надежда" в Национальной галерее им. Д. Шеварднадзе.
Экспозиция "Радикальная надежда" объединяет работы около 50 художников, которые вдохновлялись одноименным художественным произведением Джонатана Лира. Эта книга пытается ответить на три фундаментальных вопроса: как жить в мире, который внезапно потерял всякий смысл, есть ли надежда в таком мире и если есть, то как ее можно выразить?
Участвуют:
Павел Алтамер, Оскар Давицкий, Войцек Дорощук, Шимон Кобиларж, Катаржина Козира, Даиана Лелёнек, Лешек Левандовский, Изабелла Тарасевич, Збигнев Либера, Ядвига Савицка, Магдалена Лазарчик, Роберт Румас, Петр Лаком, Малгожата Ниадзелко, Петр Высоцкий, Малгожата Мирга-Тас, Мироберт Румас, Витек Ерский (Польша)
Давид Чичкан, Николай Ридный, Никита Кадан, Алина Клейтман, Жанна Кадырова, Влада Ралко, Виктор Марушченко, R.E.P. (Украина)
Баби Бадалова (Азербайджан/Франция)
Вячеслав Друта (Молдова)
Правдолюб Иванов (Болгария)
Славен Толь (Хорватия)
Тигран Чахатрян (Армения)
Марина Напрушкина (Беларусь)
Сергей Шахобин (Белрусь/Польша).
Выставка продлится до 12 июня. На открытии экспозиции (18:00 - 20:00) также будет объявлено о проведении Artisterium 2024 в Люблине (Польша), где будут представлены современное искусство и культура Грузии.
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliНациональная галерея Грузии ("Голубая галерея")
Национальная галерея Грузии ("Голубая галерея")
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Второй проект, который будет представлен в Национальной галерее в рамках 15-й "Артистериум" – это видеоарт-программа зарубежных художников под названием "Related Objects II". Программа организована в партнерстве с южнокорейским партнером Artisterium, Международным симпозиумом по искусству окружающей среды Nine Dragon Heads.
Видео-арт:
Александра Яник (Польша)
Али Брамуэлл (Новая Зеландия)
Кристоф Дусс (Франция)
Даниэла де Мадалена (Швейцария)
Габриэль Адамс (США)
Хани Эгер (Италия)
Джейн Дайер (Португалия)
Лоуренс Винсент (Австралия)
Луиза Шанк (Австралия)
Уна Хайленд (Ирландия)
Пак Бьюнг-ук (Северная Корея)
Фил Дадсон (Новая Зеландия)
Со Ён (Южная Корея)
Сьюзан Мюллер (Швейцария)
Йоко Кайо (Япония)
Джейсон Хоук, Крис Тэмми (Австралия).
Там же представят персональные проекты:
Хуберт Черепок (Польша) – "Преемственность"
Каролина Виктор (Польша) – "Игра с алфавитом"
Павел Матишевский (Польша) - "Подчеркнутые нюансы".
Далее "Аристериум" примет столичный Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе, где будет представлен грузино-украинский проект "Завтра" с участием художников и писателей двух стран 18:00 - 20:00.
Участвуют:
Грузия – Ана Кордзая-Самадашвили, Нино Харатишвили, Ладо Почхуа, Бесо Узнадзе, Гурам Цибахашвили, Мариам Натрошвили, Дету Джинчарадзе;
Украина – Александра Кроликовска, Андрей Зелинский, Антон Кирюк, Антон Логов, Лилия Чавага, Максим Козлов, Мария Прошковска, Мария Дроздова, Мария Прокопенко, Мария Вишедска, Михайло Жаржайло (сотрудничество: Петр Армяновский, Роман Гайдейчук), Никита Власов, Виталий Янков, Женя Мачковска, Зоя Лактенова.
В Галерее современного искусства и рабочем пространстве "Куб в контексте" в парке Мзиури 3 июня откроется персональная экспозиция проживающего в Польше белорусского художника Сергея Шабохина "Социальный мрамор: тектоника плит" (17:00 - 19:00).
Этнографический музей под открытым небом приглашает на выставку студентов Художественной академии "Зал умер, зал воскрес", 10 июня (16:00 - 18:00).
© photo: Sputnik / StringerЛюди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
Люди отдыхают, сидя на земле на территории Этнографического музея летним вечером в Тбилиси
© photo: Sputnik / Stringer
Участвуют:
Картлос Бикашвили
Гванца Агирба
Илья Даварашвили
Тамара Джахуа
Лука Гугушвили
Нино Илуридзе
Ника Хабелашвили
Манери Андгуладзе
Датуна Барнабишвили
Мариам Гелашвили
Элисабед Апакидзе
Лука Кикнадзе
Этер Велиджанашвили
Гуранда Аменея
Нана Гоголашвили
Нина Нариманишвили.
В этом году "Артистериум" пройдет при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, мэрии Тбилиси, а также Польского института в Тбилиси.