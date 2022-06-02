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"Нацдвижение" и "Грузинская мечта" не видят ничего дальше своего носа – партия Гахария

"Нацдвижение" и "Грузинская мечта" не видят ничего дальше своего носа – партия Гахария

Представители оппозиции не могут отложить свои узкопартийные интересы, считает политик 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Партия экс-премьера Грузии Георгий Гахария "Для Грузии" призывает правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" к молчанию, а оппозицию – отложить в сторону партийные интересы, заявила член партии Натия Мезвришвили.Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.По ее словам, некоторые представители оппозиции не могут отложить свои интересы хотя бы на неделю и смело призвать Евросоюз предоставить Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС."В первую очередь, имею в виду "Национальное движение", которое точно так же, как и "Грузинская мечта", не видит ничего дальше своего носа, которое не может переступить через собственное эго. Для них партийные интересы являются определяющими", – отметила Мезвришвили.В понедельник Европейская народная партия (ЕНП) по предложению "Нацдвижения" распространила заявление, в котором было отмечено, что в последние годы ЕНП с "большой тревогой" наблюдает за тенденцией демократического регресса в Грузии.Это заявление ЕНП сделала в то время, когда Грузия ждет заключения Еврокомиссии по поводу присвоения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз.В ответ вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский сказал, что заявление ЕНП далеко от реальности, а некоторые формулировки заявления он назвал неаргументированными."Нацдвижение", которое много лет назад было основано ныне осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, входит в Европейскую народную партию. Последняя, в свою очередь, является крупнейшей и ведущей партией Европейского парламента.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, украина, грузинская мечта, европейская народная партия, еврокомиссия