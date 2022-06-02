https://sputnik-georgia.ru/20220602/obvinyaemogo-v-pedofilii-zhitelya-gruzii-otpravili-za-reshetku--267080622.html

Обвиняемого в педофилии жителя Грузии отправили за решетку

Обвиняемого в педофилии жителя Грузии отправили за решетку

Мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования мальчика, будет ждать приговора суда в тюрьме 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T18:16+0400

2022-06-02T18:16+0400

2022-06-02T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Судья Горийского районного суда Герман Дедешкелиани избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования 11-летнего мальчика, сообщил прокурор Ника Махарадзе журналистам.На суде сторона защиты требовала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 тысяч лари (порядка 3,3 тысячи долларов), однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.Сам обвиняемый свою вину не признал, на заседании суда утверждал, что ребенок все придумал."Мы обжалуем решение суда и внесем апелляцию. Мой подзащитный не признает вины, и решение суда было необоснованным. Также мы ждем дополнительных материалов, которые появятся в ходе расследования", - сказал адвокат Вахтанг Кочаташвили.Согласно материалам дела, обнародованным прокуратурой, обвиняемый попытался изнасиловать мальчика, пользуясь его беззащитным состоянием.Мужчину задержали 31 мая. В случае подтверждения вины по статье "попытка изнасилования, совершенная в отношении заведомо несовершеннолетнего" ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.

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