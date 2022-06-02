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Обвиняемого в педофилии жителя Грузии отправили за решетку
Обвиняемого в педофилии жителя Грузии отправили за решетку
Мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования мальчика, будет ждать приговора суда в тюрьме 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T18:16+0400
2022-06-02T18:16+0400
2022-06-02T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Судья Горийского районного суда Герман Дедешкелиани избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования 11-летнего мальчика, сообщил прокурор Ника Махарадзе журналистам.На суде сторона защиты требовала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 тысяч лари (порядка 3,3 тысячи долларов), однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.Сам обвиняемый свою вину не признал, на заседании суда утверждал, что ребенок все придумал."Мы обжалуем решение суда и внесем апелляцию. Мой подзащитный не признает вины, и решение суда было необоснованным. Также мы ждем дополнительных материалов, которые появятся в ходе расследования", - сказал адвокат Вахтанг Кочаташвили.Согласно материалам дела, обнародованным прокуратурой, обвиняемый попытался изнасиловать мальчика, пользуясь его беззащитным состоянием.Мужчину задержали 31 мая. В случае подтверждения вины по статье "попытка изнасилования, совершенная в отношении заведомо несовершеннолетнего" ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
Обвиняемого в педофилии жителя Грузии отправили за решетку
18:16 02.06.2022 (обновлено: 18:29 02.06.2022)
Мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования мальчика, будет ждать приговора суда в тюрьме
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Судья Горийского районного суда Герман Дедешкелиани избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в попытке изнасилования 11-летнего мальчика, сообщил прокурор Ника Махарадзе журналистам.
На суде сторона защиты требовала отпустить обвиняемого под залог в размере 10 тысяч лари (порядка 3,3 тысячи долларов), однако суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения.
"Помимо показаний ребенка, у нас есть достаточно доказательств, чтобы доказать вину обвиняемого, и этими доказательствами руководствовался суд при вынесении решения", - сказал Махарадзе.
Сам обвиняемый свою вину не признал, на заседании суда утверждал, что ребенок все придумал.
"Мы обжалуем решение суда и внесем апелляцию. Мой подзащитный не признает вины, и решение суда было необоснованным. Также мы ждем дополнительных материалов, которые появятся в ходе расследования", - сказал адвокат Вахтанг Кочаташвили.
Согласно материалам дела, обнародованным прокуратурой, обвиняемый попытался изнасиловать мальчика, пользуясь его беззащитным состоянием.
Мужчину задержали 31 мая.
В случае подтверждения вины по статье "попытка изнасилования, совершенная в отношении заведомо несовершеннолетнего" ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.