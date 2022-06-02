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ООН поменяла название Турции
ООН поменяла название Турции
Данный шаг призван формально финализировать пиар-кампанию Анкары по продвижению на мировом рынке своего имиджа и товаров 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T17:24+0400
2022-06-02T17:24+0400
2022-06-02T17:24+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Организация Объединенных Наций приняла решение удовлетворить просьбу Турции об изменении названия страны, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.Отмечается, что название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, такой шаг принят Анкарой в целях "повышения престижа бренда" страны.По информации агентства Anadolu, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. В частности, на английском языке это слово переводится как "индейка".
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, турция, политика, оон
ООН поменяла название Турции
Данный шаг призван формально финализировать пиар-кампанию Анкары по продвижению на мировом рынке своего имиджа и товаров
ТБИЛИСИ, 2 июн – Sputnik. Организация Объединенных Наций приняла решение удовлетворить просьбу Турции об изменении названия страны, сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"В соответствии с турецкими фонетическими нормами, теперь официальным названием государства стало Republic of Türkiye вместо Republic of Turkey. Место Турции в алфавитном порядке при этом не изменится", - заявил Дюжаррик РИА Новости.
Отмечается, что название Türkiye теперь должно использоваться на всех международных форумах и в официальных документах, где упомянута Турция.
По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, такой шаг принят Анкарой в целях "повышения престижа бренда" страны.
По информации агентства Anadolu, турецкие власти захотели сменить прежнее название Turkey на Türkiye из-за неблагозвучности. В частности, на английском языке это слово переводится как "индейка".