https://sputnik-georgia.ru/20220602/otklyuchenie-elektroenergii-v-tbilisi-kakikh-rayonov-kosnutsya-ogranicheniya-267059566.html

Отключение электроэнергии в Тбилиси: каких районов коснутся ограничения?

Отключение электроэнергии в Тбилиси: каких районов коснутся ограничения?

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T09:58+0400

2022-06-02T09:58+0400

2022-06-02T09:58+0400

теласи

грузия

новости

общество

компания "теласи"

электроэнергия

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 2 июня, сообщают в компании "Теласи".В частности, в Глданском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 часов ограничения коснутся жителей VII микрорайона Глданского массива.В районе Сабуртало света с 10:00 до 18:00 часов не будет у жителей ул. Автандила и Асмати, с 11:00 до 14:00 часов – на ул. Нуцубидзе и Шавгулидзе.В Самгорском районе в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей I, IV микрорайонов Варкетили-3.В Мтацминдском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 17:00 часов ограничения коснутся жителей ул. Иашвили, Ингороква, Асатиани, Беридзе и Чонкадзе.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, грузия, новости, общество, компания "теласи", электроэнергия, тбилиси