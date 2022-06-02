https://sputnik-georgia.ru/20220602/popravka-vekhat-v-germaniyu-mogut-lish-vaktsinirovannye-grazhdane-gruzii-267077295.html

Поправка! Въехать в Германию могут лишь вакцинированные граждане Грузии

Поправка! Въехать в Германию могут лишь вакцинированные граждане Грузии

Дипломатическое ведомство Германии сделало разъяснение по правилам въезда в страну 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Граждане Грузии, желающие въехать на территорию Германии, должны быть привиты двумя дозами вакцины против коронавируса, говорится в заявлении немецкого посольства в Тбилиси.Двумя днями ранее посольство Германии опубликовало заявление, согласно которому с 1 июня обладатели грузинских паспортов могут въехать в Германию без какой-либо ковид-документации, в том числе без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Сегодня данное сообщение было фактически опровергнуто.Кроме того, вакцина должна быть признана Европейским союзом. Посольство прикрепило к сообщению ссылку, по которой желающие могут получить дополнительную информацию.В Грузии сегодня для вакцинации доступны вакцины китайского производства Sinopharm и Sinovac, срок годности которых истекает в июле 2023 года, и вакцина Pfizer/BioNTech — разработанная немецкой компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.Полный курс вакцинации в стране прошли 1 267 764 гражданина, это чуть более 44% населения старше 18 лет. Одной дозой вакцинировано 47,6%. Бустерную дозу сделали 253 109 человек.

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