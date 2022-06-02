https://sputnik-georgia.ru/20220602/popravka-vekhat-v-germaniyu-mogut-lish-vaktsinirovannye-grazhdane-gruzii-267077295.html
Поправка! Въехать в Германию могут лишь вакцинированные граждане Грузии
Поправка! Въехать в Германию могут лишь вакцинированные граждане Грузии
Дипломатическое ведомство Германии сделало разъяснение по правилам въезда в страну 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T16:16+0400
2022-06-02T16:16+0400
2022-06-02T16:21+0400
общество
грузия
германия
новости
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24000/01/240000129_0:8:2001:1133_1920x0_80_0_0_6c2b10549d905833d1873aa1d15f7537.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Граждане Грузии, желающие въехать на территорию Германии, должны быть привиты двумя дозами вакцины против коронавируса, говорится в заявлении немецкого посольства в Тбилиси.Двумя днями ранее посольство Германии опубликовало заявление, согласно которому с 1 июня обладатели грузинских паспортов могут въехать в Германию без какой-либо ковид-документации, в том числе без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Сегодня данное сообщение было фактически опровергнуто.Кроме того, вакцина должна быть признана Европейским союзом. Посольство прикрепило к сообщению ссылку, по которой желающие могут получить дополнительную информацию.В Грузии сегодня для вакцинации доступны вакцины китайского производства Sinopharm и Sinovac, срок годности которых истекает в июле 2023 года, и вакцина Pfizer/BioNTech — разработанная немецкой компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.Полный курс вакцинации в стране прошли 1 267 764 гражданина, это чуть более 44% населения старше 18 лет. Одной дозой вакцинировано 47,6%. Бустерную дозу сделали 253 109 человек.
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24000/01/240000129_114:0:1671:1168_1920x0_80_0_0_a640131f58296cd2b3f65dd54cf27c43.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, грузия, германия, новости, туризм
Поправка! Въехать в Германию могут лишь вакцинированные граждане Грузии
16:16 02.06.2022 (обновлено: 16:21 02.06.2022)
Дипломатическое ведомство Германии сделало разъяснение по правилам въезда в страну
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Граждане Грузии, желающие въехать на территорию Германии, должны быть привиты двумя дозами вакцины против коронавируса, говорится в заявлении немецкого посольства в Тбилиси.
Двумя днями ранее посольство Германии опубликовало заявление, согласно которому с 1 июня обладатели грузинских паспортов могут въехать в Германию без какой-либо ковид-документации, в том числе без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Сегодня данное сообщение было фактически опровергнуто.
"Соответствующие ведомства в Германии сообщили нам, что въезд в Германию из Грузии на данном этапе по-прежнему возможен только для тех, кто был вакцинирован как минимум двумя дозами", - говорится в заявлении.
Кроме того, вакцина должна быть признана Европейским союзом. Посольство прикрепило к сообщению ссылку
, по которой желающие могут получить дополнительную информацию.
В Грузии сегодня для вакцинации доступны вакцины китайского производства Sinopharm и Sinovac, срок годности которых истекает в июле 2023 года, и вакцина Pfizer/BioNTech — разработанная немецкой компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.
Полный курс вакцинации в стране прошли 1 267 764 гражданина, это чуть более 44% населения старше 18 лет. Одной дозой вакцинировано 47,6%. Бустерную дозу сделали 253 109 человек.