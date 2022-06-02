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https://sputnik-georgia.ru/20220602/pozhar-na-rynke-avtozapchastey-v-tbilisi-lokalizovan-267078962.html
Пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси локализован
Пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси локализован
К этому времени информации о пострадавших нет 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T16:49+0400
2022-06-02T17:13+0400
происшествия
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пожарным удалось локализовать крупный пожар на рынке вторичных автозапчастей на окраине Тбилиси, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Возгорание на окраине грузинской столицы возникло сегодня днем. Причины ЧП пока неизвестны. К этому времени информации о пострадавших нет. Также неизвестно, какую площадь охватил огонь.На месте происшествия мобилизованы бригады скорой медицинской помощи.Работы по тушению осложнены сильным задымлением - горели вторичные покрышки.
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происшествия, грузия

Пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси локализован

16:49 02.06.2022 (обновлено: 17:13 02.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerПожар на территории рынка у станции метро Исани
Пожар на территории рынка у станции метро Исани - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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К этому времени информации о пострадавших нет
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пожарным удалось локализовать крупный пожар на рынке вторичных автозапчастей на окраине Тбилиси, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Возгорание на окраине грузинской столицы возникло сегодня днем. Причины ЧП пока неизвестны.

"Несколько минут назад удалось локализовать пожар. Ведутся работы по его ликвидации. На месте работают десять пожарных экипажей", - рассказали в ЧС.

К этому времени информации о пострадавших нет. Также неизвестно, какую площадь охватил огонь.
На месте происшествия мобилизованы бригады скорой медицинской помощи.
Работы по тушению осложнены сильным задымлением - горели вторичные покрышки.
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