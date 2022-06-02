https://sputnik-georgia.ru/20220602/pozhar-na-rynke-avtozapchastey-v-tbilisi-lokalizovan-267078962.html

Пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси локализован

Пожар на рынке автозапчастей в Тбилиси локализован

К этому времени информации о пострадавших нет 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T16:49+0400

2022-06-02T16:49+0400

2022-06-02T17:13+0400

происшествия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/02/267079147_52:192:1228:854_1920x0_80_0_0_d410452eea6eb5788ab005181e03cc87.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пожарным удалось локализовать крупный пожар на рынке вторичных автозапчастей на окраине Тбилиси, рассказали Sputnik Грузия в пресс-службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Возгорание на окраине грузинской столицы возникло сегодня днем. Причины ЧП пока неизвестны. К этому времени информации о пострадавших нет. Также неизвестно, какую площадь охватил огонь.На месте происшествия мобилизованы бригады скорой медицинской помощи.Работы по тушению осложнены сильным задымлением - горели вторичные покрышки.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия