https://sputnik-georgia.ru/20220602/pozhar-na-rynke-v-tbilisi-likvidirovan-267085002.html

Пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован

Пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован

Огонь распространился на подержанные покрышки, и существовала опасность возгорания стоящего рядом склада 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T19:28+0400

2022-06-02T19:28+0400

2022-06-02T20:54+0400

грузия

новости

пожар

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пожар на рынке вторичных запчастей в районе Исани ликвидирован, пожарные тушат оставшиеся возгорания, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным Службы, информация о пожаре поступила в центр управления общественной безопасности "112" и пожарные сразу выехали на место.Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что огонь распространился на подержанные покрышки и их отходы на открытом пространстве и существовала опасность возгорания стоящего рядом склада.Пожарным из 15 бригад удалось сначала локализовать огонь, а после его ликвидировать.В результате происшествия никто не пострадал.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, пожар, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями