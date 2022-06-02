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Пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован
Пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован
Огонь распространился на подержанные покрышки, и существовала опасность возгорания стоящего рядом склада 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T19:28+0400
2022-06-02T19:28+0400
2022-06-02T20:54+0400
грузия
новости
пожар
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пожар на рынке вторичных запчастей в районе Исани ликвидирован, пожарные тушат оставшиеся возгорания, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным Службы, информация о пожаре поступила в центр управления общественной безопасности "112" и пожарные сразу выехали на место.Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что огонь распространился на подержанные покрышки и их отходы на открытом пространстве и существовала опасность возгорания стоящего рядом склада.Пожарным из 15 бригад удалось сначала локализовать огонь, а после его ликвидировать.В результате происшествия никто не пострадал.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, пожар, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожар на рынке в Тбилиси ликвидирован
19:28 02.06.2022 (обновлено: 20:54 02.06.2022)
Огонь распространился на подержанные покрышки, и существовала опасность возгорания стоящего рядом склада
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пожар на рынке вторичных запчастей в районе Исани ликвидирован, пожарные тушат оставшиеся возгорания, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным Службы, информация о пожаре поступила в центр управления общественной безопасности "112" и пожарные сразу выехали на место.
Когда пожарные приехали на место, выяснилось, что огонь распространился на подержанные покрышки и их отходы на открытом пространстве и существовала опасность возгорания стоящего рядом склада.
Пожарным из 15 бригад удалось сначала локализовать огонь, а после его ликвидировать.
В результате происшествия никто не пострадал.