https://sputnik-georgia.ru/20220602/priznannaya-vinovnoy-eks-zhena-dzhonni-deppa-priznalas-chto-razocharovana-resheniem-suda-267064766.html

Признанная виновной экс-жена Джонни Деппа призналась, что разочарована решением суда

Признанная виновной экс-жена Джонни Деппа призналась, что разочарована решением суда

Эта тяжба стала целым событием в Голливуде – за каждым судебным заседанием в прямом эфире следили тысячи поклонников обеих сторон 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T10:40+0400

2022-06-02T10:40+0400

2022-06-02T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. С крахом проигравшая суд экс-супруга Джонни Деппа Эмбер Херд призналась, что сильно разочарована решением присяжных, которые признали ее виновной в клевете на актера за статью о сексуальном насилии, пишет РИА Новости.Американский суд присяжных после трех дней обсуждений по итогам продолжавшегося более полутора месяцев процесса признал Херд виновной в клевете на Деппа. Он пытался отсудить у бывшей супруги 50 миллионов долларов за статью 2018 года, в которой она писала о насилии, не называя его по имени. В итоге присяжные пришли к выводу, что актриса оговорила бывшего мужа, и обязали ее выплатить Деппу 15 миллионов долларов.Более того, по словам Эмбер, "еще больше она разочарована тем, какое значение вердикт будет иметь для других женщин". "Это откат от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно", – предупредила актриса.Оценивая вердикт, Херд заявила, что адвокатам Деппа "удалось убедить присяжных не обращать внимание на основополагающий принцип свободы слова"."Мне грустно, что я проиграла, но еще грустнее мне от того, что я потеряла право говорить свободно и открыто, право, которое, я думала, что имела, будучи американкой", – написала Херд, напомнив, что выиграла аналогичный иск против Деппа в Великобритании.Романтическая связь Деппа и Херд началась в 2011 году. Через год пара поженилась, однако уже в мае 2016-го Херд подала на развод.Во время судебного рассмотрения, заседания которого транслировались в прямом эфире, выяснились неприятные подробности совместной жизни кинопары. Адвокаты Херд заявляли о случаях насилия со стороны Деппа, актер в свою очередь отрицал подобное, заявляя, что это он стал жертвой. Кроме того, Херд рассказала и о проблемах бывшего супруга с наркотиками. Эмбер Херд в ответ на иск Деппа о клевете подала свой. Она обвинила бывшего супруга в клевете и потребовала с него 100 миллиона долларов. Присяжные удовлетворили ее заявление, обязав Деппа выплатить 2 миллиона долларов компенсации бывшей супруге.

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джонни депп, шоу-бизнес, в мире, эмбер херд, новости, сша, суд