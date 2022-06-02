https://sputnik-georgia.ru/20220602/rabotniki-borzhomi-obeschayut-ustroit-aktsiyu-protesta-u-zdaniya-kantselyarii-v-tbilisi-267072140.html

Работники "Боржоми" обещают устроить акцию протеста у здания канцелярии в Тбилиси

Работники "Боржоми" обещают устроить акцию протеста у здания канцелярии в Тбилиси

Работники заводов №1 и 2 по разливу минеральной воды продолжают бессрочную забастовку и грозятся приехать в Тбилиси 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T14:14+0400

2022-06-02T14:14+0400

2022-06-02T14:14+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Бастующие работники заводов по разливу минеральной воды "Боржоми" в третий день бессрочной забастовки переместились с акцией протеста к зданию мэрии района, а в качестве следующего шага обещают устроить акцию у здания правительственной канцелярии в Тбилиси.Работники заводов №1 и 2 по разливу минеральной воды 31 мая объявили о начале бессрочной и всеобщей забастовки до выполнения руководством компании IDS Боржоми их требований. В компании утверждают, что далеко не все сотрудники поддерживают идею забастовки и рабочий процесс продолжается.По его словам, местные власти обещали работникам заводов помочь им с отсрочкой выплаты банковских кредитов и списыванием штрафов, но до сих пор молчат и не связывались с протестующими.Протестующие требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, исключить факты шантажа сотрудников и уволить лиц, которые участвовали в запугивании персонала.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.

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грузия, новости, общество, "боржоми", боржоми, акции протеста