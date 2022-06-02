https://sputnik-georgia.ru/20220602/ulits-s-zonalno-pochasovoy-parkovkoy-v-tbilisi-stanet-bolshe-267023640.html

Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше

Улиц с зонально-почасовой парковкой в Тбилиси станет больше

Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, имеют право на бесплатную парковку 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T07:31+0400

2022-06-02T07:31+0400

2022-06-02T07:27+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки с 1 июля заработает на части улиц тбилисских районов Сабуртало и Исани, сообщает пресс-служба мэрии города.В районе Сабуртало информационные киоски разместят на улице Мераба Костава (возле Дворца спорта), на улице Анны Каландадзе, №3, Вахтанга Чабукиани, №2, улицах Симона Канделаки, Серго Закариадзе, №8, проспекте Важа-Пшавела, №71б, улице Михаила Шавишвили (проспект Важа-Пшавела, 4-й квартал, дом №5), улицы Элизбара Миндели (проспект Важа-Пшавела).В районе Исани зонально-почасовая парковка заработает рядом со станцией метро "Самгори", а также на улице Мевеле. Жители указанной улицы смогут зарегистрироваться в информационном киоске, расположенном по адресу улица Мевели, №7/9.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.

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новости, грузия, вахтанг чабукиани, серго закариадзе, дворец спорта, парковка