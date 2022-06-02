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В Грузии отмечают День защиты Куры
В Грузии отмечают День защиты Куры
Специалисты взяли из реки образцы воды, результаты проверки станут известны через несколько дней 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T11:59+0400
2022-06-02T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В Грузии, Армении и Азербайджане 2 июня отмечается День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – реки Кура.Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет ежемесячный мониторинг качества воды в реке в 19 точках, а в три месяца раз – в 33 точках. Результаты исследований публикуются на сайте Национального агентства окружающей среды.В связи с Днем защиты Куры специалисты взяли из реки образцы воды, результаты которых станут известны через несколько дней.Во взятых образцах определили физико-химические параметры, также воду проверят на органические и неорганические загрязнители и тяжелые металлы. Результаты лабораторного исследования станут известны через несколько дней.Кура – самая крупная река Закавказья. Берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. Часть бассейна Куры (в основном ее крупнейшего притока Аракса) находится на территории Армении и Ирана.Протяженность Куры составляет 1 515 км, площадь водосборного бассейна – 188 тысяч квадратных километров.День защиты Куры в Грузии, Армении и Азербайджане был учрежден в 1999 году коалицией "Куры-Аракс".
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грузия, общество, новости, азербайджан, турция, армения, национальное агентство окружающей среды
В Грузии отмечают День защиты Куры
Специалисты взяли из реки образцы воды, результаты проверки станут известны через несколько дней
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В Грузии, Армении и Азербайджане 2 июня отмечается День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – реки Кура.
Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет ежемесячный мониторинг качества воды в реке в 19 точках, а в три месяца раз – в 33 точках. Результаты исследований публикуются на сайте Национального агентства окружающей среды.
В связи с Днем защиты Куры специалисты взяли из реки образцы воды, результаты которых станут известны через несколько дней.
Во взятых образцах определили физико-химические параметры, также воду проверят на органические и неорганические загрязнители и тяжелые металлы. Результаты лабораторного исследования станут известны через несколько дней.
Кура – самая крупная река Закавказья. Берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. Часть бассейна Куры (в основном ее крупнейшего притока Аракса) находится на территории Армении и Ирана.
Протяженность Куры составляет 1 515 км, площадь водосборного бассейна – 188 тысяч квадратных километров.
День защиты Куры в Грузии, Армении и Азербайджане был учрежден в 1999 году коалицией "Куры-Аракс".