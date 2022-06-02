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В Грузии стартует первый этап регистрации в детские сады
В Грузии стартует первый этап регистрации в детские сады
Регистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года. 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T20:08+0400
2022-06-02T20:08+0400
2022-06-02T20:08+0400
детский сад
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Первый этап регистрации в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начнется 3 июня, говорится в сообщении Агентства управления детскими садами столицы.Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge. В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года. Регистрация начнется с 10:00 и продлится до 10 июня включительно.На данном этапе регистрацию смогут пройти: Условия регистрации отличаются для детей со специальными образовательными нуждами и детей военных. В первом случае родители должны отправить на электронную почту - skolamdeliregistracia2023@gmail.com - справку о рождении ребенка, справки о здоровье – форму 100 и форму 50. Там же необходимо указать номер детского сада, в который родители хотят определить ребенка, и контактные данные.Родителям, находящимся на военной службе, помимо стандартных данных, на эту же почту следует отправить справку о рождении ребенка, копию своего удостоверения личности и справку из Минобороны.Второй этап регистрации начнется 10 июня с 10:00. Можно будет регистрировать всех детей, которые не относятся к группам первого этапа. Регистрация продлится до тех пор, пока не будут заполнены места.Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в желаемый детский сад, смогут с 13 июня представить заявление о желании попасть в резервный список.В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысяч детей.Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси будут пользоваться дети из Украины. С соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же к Агентству управления детскими садами столицы.
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детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси
В Грузии стартует первый этап регистрации в детские сады
Регистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года.
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Первый этап регистрации в детские сады Тбилиси на 2022-2023 учебно-воспитательный год начнется 3 июня, говорится в сообщении Агентства управления детскими садами столицы.
Регистрация пройдет в два этапа на сайте агентства www.kids.org.ge
. В детских садах Тбилиси около 16 тысяч вакантных мест и зарегистрировать можно детей, которым до 30 сентября включительно исполнится два года. Регистрация начнется с 10:00 и продлится до 10 июня включительно.
На данном этапе регистрацию смогут пройти:
дети из социально незащищенных семей (до ста тысяч баллов);
воспитанники детских домов филиалов госагентства опеки;
дети со специальными образовательными потребностями;
дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик;
дети лиц со статусом одинокого или многодетного родителя (более четырех детей);
Условия регистрации отличаются для детей со специальными образовательными нуждами и детей военных. В первом случае родители должны отправить на электронную почту - skolamdeliregistracia2023@gmail.com - справку о рождении ребенка, справки о здоровье – форму 100 и форму 50. Там же необходимо указать номер детского сада, в который родители хотят определить ребенка, и контактные данные.
Родителям, находящимся на военной службе, помимо стандартных данных, на эту же почту следует отправить справку о рождении ребенка, копию своего удостоверения личности и справку из Минобороны.
Второй этап регистрации начнется 10 июня с 10:00. Можно будет регистрировать всех детей, которые не относятся к группам первого этапа. Регистрация продлится до тех пор, пока не будут заполнены места.
Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в желаемый детский сад, смогут с 13 июня представить заявление о желании попасть в резервный список.
В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. Каждый год в столичных детских садах регистрируются около 62 тысяч детей.
Упрощенным правилом регистрации в детских садах Тбилиси будут пользоваться дети из Украины. С соответствующей документацией они должны обратиться в детский сад или же к Агентству управления детскими садами столицы.