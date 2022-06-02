https://sputnik-georgia.ru/20220602/v-parizhe-proydet-konferentsiya-dlya-gruzinskoy-diaspory-posvyaschennaya-innovatsionnym-proektam-267066318.html

В Париже пройдет конференция для грузинской диаспоры, посвященная инновационным проектам

В Париже пройдет конференция для грузинской диаспоры, посвященная инновационным проектам

Цель мероприятия – познакомить грузинский бизнес с европейскими инвесторами с целью освоения рынка Европы 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T11:39+0400

2022-06-02T11:39+0400

2022-06-02T11:39+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Конференция для представителей грузинской диаспоры, посвященная инновационным проектам, состоится в Париже 10-11 июня. Об этом стало известно на встрече парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.В мероприятии примут участие успешные грузины, проживающие в Европе. Конференция пройдет при поддержке GLOBALIZE.EU. Это бизнес-консультационная организация, главной целью которой является оказание помощи грузинским стартапам.Главная цель конференции – связать грузинский бизнес с грузинами, проживающими в Европе, а также познакомить с европейскими инвесторами с целью освоения рынка Европы. У компаний на конференции будет возможность поделиться своими идеями с инвесторами.Председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария и председатель комитета отраслевой экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили провели встречу с председателем Агентства инноваций и технологий Грузии Автандилом Касрадзе рабочую встречу.На встрече стороны обсудили предстоящую конференцию.Организаторами конференции вместе с комитетом по вопросам диаспоры и Кавказа является Агентство инноваций и технологий Грузии."Очень важно включенность молодежи и поддержка стартапов. Мы готовы максимально их поддерживать в этом направлении потому, что только так возможен рост экономики страны, прорыв в экономике", – сказал председатель комитета отраслевой экономики и экономической политики Давид Сонгулашвили.Председатель Агентства инноваций и технологий Автандил Касрадзе обострил внимание на значении сотрудничества исполнительной и законодательной власти с частным сектором в плане развития стартапов, а также включенности диаспоры для вынесения грузинских инновационных проектов на международный рынок.По его словам, правительство Грузии в течение многих лет осуществляет важные инвестиции в развитие стартапов."Грузинская диаспора играет ведущую роль в поддержке грузинских инновационных проектов, чтобы те грузинские проекты, которые создаются в Грузии, максимально попали на мировую технологическую карту. Именно поэтому важно, чтобы диаспора постоянно была включена в развитие инновационной экосистемы в стране", – отметил Касрадзе.По его словам, данное сотрудничество очень важное, поскольку включены правительство Грузии, парламент, частный сектор и совместно можно достичь еще большего результата, чтобы добиться более быстрого экономического роста страны.На встрече также присутствовали член комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Нодар Турдзеладзе, первый заместитель комитета по аграрным вопросам Гела Самхараули, заместитель председателя комитета по иностранным делам Мариам Лашхи и сооснователи компании INVENT Venture Studio Павле и Дали Мгеладзе.

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