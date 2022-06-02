https://sputnik-georgia.ru/20220602/v-tyurmakh-gruzii-zarabotaet-tsifrovoy-universitet-dlya-osuzhdennykh-267074944.html

В тюрьмах Грузии заработает цифровой университет для осужденных

В тюрьмах Грузии заработает цифровой университет для осужденных

Теперь у осужденных будет доступ к качественному высшему образованию, отмечают в Минобразования 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T17:06+0400

2022-06-02T17:06+0400

2022-06-02T17:06+0400

грузия

новости

общество

михаил чхенкели

рати брегадзе

тюрьма

образование в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии — в нем смогут учиться осужденные, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе в женском пенитенциарном учреждении №5."Сегодня очень важный день – мы вместе с министром юстиции Рати Брегадзе подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание цифрового университета в пенитенциарных учреждениях", - заявил Чхенкели.Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. С целью внедрения электронного метода обучения министерство образования Грузии оснастит тюрьмы необходимой техникой.В рамках меморандума, с целью популяризации науки в тюрьме пройдут лекции и научные дискуссии. Кроме того, в рамках проекта, у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам."Для меня, как для министра образования и науки, очень важно, чтобы доступ к учебе был у каждого желающего получить образование. В этом направлении мы еще больше должны содействовать лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях", - отметил Чхенкели.Цифровой университет даст возможность осужденным максимально выявить свои возможности, что поможет им в ресоциализации и реинтеграции в будущем, уверен Чхенкели.Глава минюста Рати Брегадзе пожелал успехов будущим студентам. В ходе визита Брегадзе показал министру образования библиотеку, спортзал, салон красоты и футбольную площадку пенитенциарного учреждения №5.Цифровой университет является частью десятилетней стратегии развития Минюста. Проект позволит осужденным в электронном режиме получить образование в авторизированных университетах, как на ступени бакалавра, так и магистратуры.

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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, рати брегадзе, тюрьма, образование в грузии