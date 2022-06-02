В тюрьмах Грузии заработает цифровой университет для осужденных
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
Теперь у осужденных будет доступ к качественному высшему образованию, отмечают в Минобразования
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии — в нем смогут учиться осужденные, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.
Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе в женском пенитенциарном учреждении №5.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Сегодня очень важный день – мы вместе с министром юстиции Рати Брегадзе подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание цифрового университета в пенитенциарных учреждениях", - заявил Чхенкели.
Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. С целью внедрения электронного метода обучения министерство образования Грузии оснастит тюрьмы необходимой техникой.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
В рамках меморандума, с целью популяризации науки в тюрьме пройдут лекции и научные дискуссии. Кроме того, в рамках проекта, у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам.
"Для меня, как для министра образования и науки, очень важно, чтобы доступ к учебе был у каждого желающего получить образование. В этом направлении мы еще больше должны содействовать лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях", - отметил Чхенкели.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
Цифровой университет даст возможность осужденным максимально выявить свои возможности, что поможет им в ресоциализации и реинтеграции в будущем, уверен Чхенкели.
Глава минюста Рати Брегадзе пожелал успехов будущим студентам. В ходе визита Брегадзе показал министру образования библиотеку, спортзал, салон красоты и футбольную площадку пенитенциарного учреждения №5.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
Цифровой университет является частью десятилетней стратегии развития Минюста. Проект позволит осужденным в электронном режиме получить образование в авторизированных университетах, как на ступени бакалавра, так и магистратуры.