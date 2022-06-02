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https://sputnik-georgia.ru/20220602/v-tyurmakh-gruzii-zarabotaet-tsifrovoy-universitet-dlya-osuzhdennykh-267074944.html
В тюрьмах Грузии заработает цифровой университет для осужденных
В тюрьмах Грузии заработает цифровой университет для осужденных
Теперь у осужденных будет доступ к качественному высшему образованию, отмечают в Минобразования 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T17:06+0400
2022-06-02T17:06+0400
грузия
новости
общество
михаил чхенкели
рати брегадзе
тюрьма
образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии — в нем смогут учиться осужденные, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе в женском пенитенциарном учреждении №5."Сегодня очень важный день – мы вместе с министром юстиции Рати Брегадзе подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание цифрового университета в пенитенциарных учреждениях", - заявил Чхенкели.Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. С целью внедрения электронного метода обучения министерство образования Грузии оснастит тюрьмы необходимой техникой.В рамках меморандума, с целью популяризации науки в тюрьме пройдут лекции и научные дискуссии. Кроме того, в рамках проекта, у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам."Для меня, как для министра образования и науки, очень важно, чтобы доступ к учебе был у каждого желающего получить образование. В этом направлении мы еще больше должны содействовать лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях", - отметил Чхенкели.Цифровой университет даст возможность осужденным максимально выявить свои возможности, что поможет им в ресоциализации и реинтеграции в будущем, уверен Чхенкели.Глава минюста Рати Брегадзе пожелал успехов будущим студентам. В ходе визита Брегадзе показал министру образования библиотеку, спортзал, салон красоты и футбольную площадку пенитенциарного учреждения №5.Цифровой университет является частью десятилетней стратегии развития Минюста. Проект позволит осужденным в электронном режиме получить образование в авторизированных университетах, как на ступени бакалавра, так и магистратуры.
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грузия, новости, общество, михаил чхенкели, рати брегадзе, тюрьма, образование в грузии

В тюрьмах Грузии заработает цифровой университет для осужденных

17:06 02.06.2022
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
© Ministry of Education and Science of Georgia
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Теперь у осужденных будет доступ к качественному высшему образованию, отмечают в Минобразования
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии — в нем смогут учиться осужденные, говорится в сообщении министерства образования и науки страны.
Соответствующий меморандум оформили министр образования и науки Михаил Чхенкели и министр юстиции Рати Брегадзе в женском пенитенциарном учреждении №5.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
"Сегодня очень важный день – мы вместе с министром юстиции Рати Брегадзе подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание цифрового университета в пенитенциарных учреждениях", - заявил Чхенкели.
Главная цель цифрового университета заключается в том, чтобы у осужденных был доступ к качественному высшему образованию во время нахождения в пенитенциарном учреждении. С целью внедрения электронного метода обучения министерство образования Грузии оснастит тюрьмы необходимой техникой.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
В рамках меморандума, с целью популяризации науки в тюрьме пройдут лекции и научные дискуссии. Кроме того, в рамках проекта, у осужденных будет доступ и к профессиональным образовательным программам.
"Для меня, как для министра образования и науки, очень важно, чтобы доступ к учебе был у каждого желающего получить образование. В этом направлении мы еще больше должны содействовать лицам, находящимся в пенитенциарных учреждениях", - отметил Чхенкели.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
Цифровой университет даст возможность осужденным максимально выявить свои возможности, что поможет им в ресоциализации и реинтеграции в будущем, уверен Чхенкели.
Глава минюста Рати Брегадзе пожелал успехов будущим студентам. В ходе визита Брегадзе показал министру образования библиотеку, спортзал, салон красоты и футбольную площадку пенитенциарного учреждения №5.
© Ministry of Education and Science of GeorgiaЦифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2022
Цифровой университет начнет функционировать в пенитенциарных учреждениях Грузии
© Ministry of Education and Science of Georgia
Цифровой университет является частью десятилетней стратегии развития Минюста. Проект позволит осужденным в электронном режиме получить образование в авторизированных университетах, как на ступени бакалавра, так и магистратуры.
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