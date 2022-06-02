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Велосипедистов в Тбилиси приглашают на велопробег
Велосипедистов в Тбилиси приглашают на велопробег
В заезде принять участие могут как опытные велосипедисты, так и новички 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T08:31+0400
2022-06-02T08:31+0400
2022-06-02T08:31+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Ежемесячный велопробег CCN community ride пройдет в Тбилиси 18 июня, сообщают организаторы.Принять участие в заезде смогут как опытные велосипедисты, так и новички. Организаторы отмечают, что в ходе мероприятия велосипедистам дадут советы по поводу культуры езды на велосипедах. Например, как велосипедисту максимально безопасно передвигаться на проезжей части дороги, как группам велосипедистов передвигаться так, чтобы не препятствовать движению и многое другое.Участники должны будут собраться у памятника велосипеда в центре Тбилиси до 11:50 по тбилисскому времени. Выезд – в полдень.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
Велосипедистов в Тбилиси приглашают на велопробег
В заезде принять участие могут как опытные велосипедисты, так и новички
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Ежемесячный велопробег CCN community ride пройдет в Тбилиси 18 июня, сообщают организаторы.
Принять участие в заезде смогут как опытные велосипедисты, так и новички.
Организаторы отмечают, что в ходе мероприятия велосипедистам дадут советы по поводу культуры езды на велосипедах. Например, как велосипедисту максимально безопасно передвигаться на проезжей части дороги, как группам велосипедистов передвигаться так, чтобы не препятствовать движению и многое другое.
Участники должны будут собраться у памятника велосипеда в центре Тбилиси до 11:50 по тбилисскому времени. Выезд – в полдень.