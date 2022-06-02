https://sputnik-georgia.ru/20220602/vladimirskaya-ikona-bozhey-materi-molitvy-v-chem-pomogaet-267081212.html

Владимирская икона Божьей матери: молитвы, в чем помогает

Владимирская икона Божьей матери: молитвы, в чем помогает

Праздник в честь Владимирской иконы Божьей Матери отмечают 3 июня - это одна из самых чтимых святынь Русской православной церкви 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T18:54+0400

2022-06-02T18:54+0400

2022-06-02T18:54+0400

справки

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Праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.Владимирской иконе Божьей Матери - покровительнице России и русского народа, Русская православная церковь установила троекратное празднование.О чем просят Владимирскую икону Божьей Матери и какие молитвы возносят перед святым образом, читайте в материале Sputnik Грузия.Владимирская икона Божьей МатериПо преданию, Владимирскую икону Божьей Матери написал апостол и евангелист Лука во время земной жизни Богородицы на доске стола, за которым трапезничал Иисус вместе с Пречистой Матерью и праведным Иосифом.До 450 года икона Божьей Матери оставалась в Иерусалиме, затем ее перенесли в Константинополь. В начале XII века Константинопольский Патриарх Лука Хрисоверг послал с нее специальную копию в Киев в дар Святому князю Мстиславу.С 1131 года икона находилась в Богородичном монастыре в Вышгороде - слухи о ее чудотворной силе ходили по всей Руси. Через два десятилетия ее перевезли во Владимир - с тех пор образ стали называть Владимирской иконой Божьей Матери.Покровительница русского народаВладимирская икона Божьей Матери не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах. Важнейшие события русской церковной истории также свершались перед святым образом. В том числе, избрание и поставление святителя Ионы — Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви (1448 году), святителя Иова — первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 году), Святейшего Патриарха Тихона (1917 году).В день празднования в честь Владимирской иконы Божьей Матери совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена — 3 июня 1971 года.Владимирскую икону Божьей Матери перенесли на постоянное хранение в Московский Успенский собор в 1480-м. Во Владимире хранится точный список с иконы, написанный преподобным Андреем Рублевым.В 1918-м Успенский собор в Кремле закрыли, а Владимирскую икону Божьей Матери перенесли в Государственную Третьяковскую галерею. Чудотворную икону перенесли из Третьяковской галереи в храм святителя Николая в Толмачах, соединенный с музеем небольшим коридором, 8 сентября 1999 года.В чем помогаетВладимирская икона Божьей Матери помогает всем, кто обращается к Ней с искренней молитвой. Святой образ оберегает дом и помогает во многих житейских нуждах.Пресвятая Богородица помогает принять верное решение, найти истинный путь, дает силы преодолеть сложный период жизни, укрепляет веру, защищает от вражды, избавляет от греховных помыслов и смуты.Владимирская икона Божьей Матери помогает исцелиться и от физических недугов. Особенно часто Ее просят исцелить от болезней сердца и глаз.Богоматерь также помогает укрепить брак – сделать его счастливым, без ссор и раздоров.МолитвыМолитва перваяО, Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование!Благодарим Тя о всех благодеяниих, российским людем от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворныя иконы Твоея тленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякого зла и сохранится всякому граду и веси, и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Испроси православным Христианом благоденствие и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины; укрепи Христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть; низпосли святое Твое благословение и всем православным Христианом, поклоняющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред Престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими низпосли нам мир, здравие, земли плодоносив, воздуха благо растворение, избави ны от всяких бед и скорбен, от всяких недугов и болезней, от внезапные смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых.Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земного сего жития; Ты всей немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование видиши; даруй же нам исправление греховных жизни и умягчи злая сердца наша.Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух, страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делах преуспеяние; избави же ны от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный день же суда ходатайством и заступленном Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва втораяК кому возопием, Владычице? К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас, грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас, раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего: устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас, грешных, к тихой и безмятежней жизни, да плачемся о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки