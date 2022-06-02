https://sputnik-georgia.ru/20220602/vrach-raskritikovala-metody-lecheniya-saakashvili-v-klinike-vivamedi-267067693.html
Врач раскритиковала методы лечения Саакашвили в клинике "Вивамеди"
Врач раскритиковала методы лечения Саакашвили в клинике "Вивамеди"
В пенитенциарной системе Саакашвили поставили неверный диагноз, а сейчас его просто лечат симптоматично, утверждает эксперт 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T12:20+0400
2022-06-02T12:20+0400
2022-06-02T12:54+0400
михаил саакашвили
грузия
новости
общество
рати брегадзе
тбилиси
тбилисский городской суд
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Руководитель Международного центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Мариам Джишкариани считает, что лечение, которое получает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в клинике "Вивамеди", не соответствует его диагнозу, поэтому результат нулевой.Саакашвили этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.По словам Джишкариани, в свое время в пенитенциарной системе Саакашвили поставили неверный диагноз, а сейчас его просто лечат симптоматично.Она также подчеркнула, что рекомендованная ими в декабре нейромиография (инструментальный способ диагностики, направленный на оценку состояния мышц и работы периферической нервной системы человека), была проведена в марте, поэтому, по словам Джишкариани, такое лечение нельзя назвать адекватным.По мнению Джишкариани, Саакашвили необходимо как можно скорее отправить за границу в многопрофильный центр, где он пройдет нутриционную реабилитацию (лечебное питание).В свою очередь, глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что его ведомство без правовых оснований не освободит ни одного заключенного, отбывающего наказание, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
михаил саакашвили, грузия, новости, общество, рати брегадзе, тбилиси, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили
Врач раскритиковала методы лечения Саакашвили в клинике "Вивамеди"
12:20 02.06.2022 (обновлено: 12:54 02.06.2022)
В пенитенциарной системе Саакашвили поставили неверный диагноз, а сейчас его просто лечат симптоматично, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Руководитель Международного центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Мариам Джишкариани считает, что лечение, которое получает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в клинике "Вивамеди", не соответствует его диагнозу, поэтому результат нулевой.
Саакашвили этапировали в гражданскую клинику 12 мая. Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.
По словам Джишкариани, в свое время в пенитенциарной системе Саакашвили поставили неверный диагноз, а сейчас его просто лечат симптоматично.
"Мы неоднократно заявляли, что лечение и диагностика были ошибочными. Например, рекомендация в декабре провести МРТ головного мозга была проведена в мае. Это кажется вам адекватным?" – говорит Джишкариани.
Она также подчеркнула, что рекомендованная ими в декабре нейромиография (инструментальный способ диагностики, направленный на оценку состояния мышц и работы периферической нервной системы человека), была проведена в марте, поэтому, по словам Джишкариани, такое лечение нельзя назвать адекватным.
По мнению Джишкариани, Саакашвили необходимо как можно скорее отправить за границу в многопрофильный центр, где он пройдет нутриционную реабилитацию (лечебное питание).
В свою очередь, глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что его ведомство без правовых оснований не освободит ни одного заключенного, отбывающего наказание, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.