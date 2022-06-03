https://sputnik-georgia.ru/20220603/avtomaty-vintovki-i-detonatory--v-gruzii-izyali-nezakonnoe-oruzhie-267109674.html

Автоматы, винтовки и детонаторы – в Грузии изъяли незаконное оружие

Автоматы, винтовки и детонаторы – в Грузии изъяли незаконное оружие

Возраст задержанных от 23 до 42 лет. Один из них ранее был судим 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T16:45+0400

2022-06-03T16:45+0400

2022-06-03T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Полиция изъяла из незаконного владения огнестрельное оружие и боеприпасы, задержаны трое и уличены двое человек, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Задержания были произведены в регионах Самегрело, Шида Картли, Имерети и в Сванети. Возраст задержанных от 23 до 42 лет. Один из них ранее был судим. Следствие ведется по статье "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов". Преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, самегрело, шида картли, имерети, мвд грузии, полиция