https://sputnik-georgia.ru/20220603/dve-gruzinskie-partii-stali-chlenami-alde-267105684.html

Грузинское "Лело" стало полноправным членом европейской партии

Грузинское "Лело" стало полноправным членом европейской партии

Альянс либералов и демократов за Европу включает в себя 70 партий-членов и более тысячи отдельных членов по всему Евросоюзу 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T15:19+0400

2022-06-03T15:19+0400

2022-06-03T16:03+0400

лело для грузии

грузия

новости

зураб джапаридзе

мамука хазарадзе

партия "гирчи"

партия "гирчи – больше свободы"

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" стала полноправным, а "Гирчи – больше свободы" – новым ассоциированным членом Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ).Решение было принято на ежегодном конгрессе Альянса в Дублине. Альянс включает в себя 70 партий-членов и более тысячи отдельных членов по всему Евросоюзу. Самая оригинальная и эпатажная партия в Грузии "Гирчи" после парламентских выборов 2020 года раскололась на две. Обе решили сохранить в названии слово "гирчи", что с грузинского переводится как "шишка".Покинувший партию и отказавшийся от мандата один из ее основателей и лидеров Зураб Джапаридзе создал новую политическую организацию - "Гирчи – больше свободы". А партия оставшихся в парламенте "шишек" называется "Гирчи - Новый политический центр".Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело.По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.

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лело для грузии, грузия, новости, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, партия "гирчи", партия "гирчи – больше свободы"