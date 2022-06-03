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Грузинское "Лело" стало полноправным членом европейской партии
Грузинское "Лело" стало полноправным членом европейской партии
Альянс либералов и демократов за Европу включает в себя 70 партий-членов и более тысячи отдельных членов по всему Евросоюзу 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T15:19+0400
2022-06-03T15:19+0400
2022-06-03T16:03+0400
лело для грузии
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новости
зураб джапаридзе
мамука хазарадзе
партия "гирчи"
партия "гирчи – больше свободы"
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" стала полноправным, а "Гирчи – больше свободы" – новым ассоциированным членом Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ).Решение было принято на ежегодном конгрессе Альянса в Дублине. Альянс включает в себя 70 партий-членов и более тысячи отдельных членов по всему Евросоюзу. Самая оригинальная и эпатажная партия в Грузии "Гирчи" после парламентских выборов 2020 года раскололась на две. Обе решили сохранить в названии слово "гирчи", что с грузинского переводится как "шишка".Покинувший партию и отказавшийся от мандата один из ее основателей и лидеров Зураб Джапаридзе создал новую политическую организацию - "Гирчи – больше свободы". А партия оставшихся в парламенте "шишек" называется "Гирчи - Новый политический центр".Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело.По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.
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лело для грузии, грузия, новости, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе, партия "гирчи", партия "гирчи – больше свободы"
Грузинское "Лело" стало полноправным членом европейской партии
15:19 03.06.2022 (обновлено: 16:03 03.06.2022)
Альянс либералов и демократов за Европу включает в себя 70 партий-членов и более тысячи отдельных членов по всему Евросоюзу
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" стала полноправным, а "Гирчи – больше свободы" – новым ассоциированным членом Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ).
Решение было принято на ежегодном конгрессе Альянса в Дублине. Альянс включает в себя 70 партий-членов и более тысячи отдельных членов по всему Евросоюзу.
"Благодаря этому шагу мы сможем установить новые контакты по всей Европе, участвовать в проектах, работать над резолюциями вместе с европарламентариями и, соответственно, у нас будет широкий ареал, чтобы донести проблематичные вопросы до Европы", – говорится в сообщении на сайте "Гирчи".
Самая оригинальная и эпатажная партия в Грузии "Гирчи" после парламентских выборов 2020 года раскололась на две. Обе решили сохранить в названии слово "гирчи", что с грузинского переводится как "шишка".
Покинувший партию и отказавшийся от мандата один из ее основателей и лидеров Зураб Джапаридзе создал новую политическую организацию - "Гирчи – больше свободы". А партия оставшихся в парламенте "шишек" называется "Гирчи - Новый политический центр".
Партия "Лело для Грузии" была создана в декабре 2019 года двумя банкирами – основателями одного из крупнейших грузинских банков ТВС Bank Мамукой Хазарадзе и его партнером по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они решили уйти в политику после того, как против них завели уголовное дело.
По итогам парламентских выборов 2020 года "Лело для Грузии" смогла получить четыре депутатских мандата. В ноябре 2021 года Хазарадзе досрочно лишили мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского места в феврале 2022 года из-за приговора.
Суд признал Джапаридзе и Хазарадзе виновными в финансовом мошенничестве 2008 года.