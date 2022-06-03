https://sputnik-georgia.ru/20220603/elektrosnabzhenie-budet-vremenno-ogranicheno-chasti-tbilisi--267058592.html

Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси

Электроснабжение будет временно ограничено части Тбилиси

"Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T08:32+0400

2022-06-03T08:32+0400

2022-06-03T08:32+0400

теласи

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением различных работ 3 июня, сообщают в компании "Теласи".В частности, в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 15:00 ограничения коснутся жителей ул. Лорткипанидзе (частично).В районе Глдани света с 10:00 до 18:00 не будет у жителей I, III микрорайонов Глданского массива (частично), IVа, IVб микрорайонов Мухиани (частично), ул. Керченской, Иполитова-Иванова, Ильи Векуа, Ангии Бочоришвили, Марата Нозадзе, Омара Хизанишвили, Поре Мосулишвили, Владимира Нанеишвили и Гиоргия Авалишвили.Далее, в Сабурталинском районе в связи с проведением неотложных работ с 11:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей пр. Казбеги, ул. Цагарели, Сулхана Цинцадзе, Кутузова, Сабурталинской, Саирме, Мицкевича, Бурдзгла и Шмидта (частично).С 11:00 до 14:00 сбои электричества ожидают население ул. Анны Политковской (частично).В районе Мтацминда в связи с проведением неотложных работ с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей Коджорского шоссе, ул. Читадзе (частично), Амаглебис, Асатиани, Гизо Нишнианидзе, Лермонтова и Месхи.С 12:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей ул. Белинского, Гогебашвили, Гуния, Зандукели, Човелидзе, Анастасии Эристави-Хоштария, Барнова, Кереселидзе, Теймураза Чиргадзе, Гуния и Човелидзе.Что касается района Надзаладеви, то там с 10:00 до 18:00 электроснабжения не будет у жителей села Глдани (частично), II, III, V кварталов III микрорайона поселка Згвисубани (частично), II, III, V кварталов III микрорайона поселка ТЭВЗ (частично), III квартала XI микрорайона поселка ТЭВЗ, Xб квартала поселка ТЭВЗ (частично), ул. Ромелашвили, Давида Нишнианидзе и Левана Рчеулишвили.В Исанском районе света с 11:00 до 18:00 не будет у жителей пр. Монаха Габриела Салосского, ул. Гулуа, Артура Лаиста, Серго Цуладзе, Мевеле, Самгорской и Цихисдзири.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси, электричество