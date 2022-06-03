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Фильм режиссера из Грузии вошел в программу фестиваля в Карловых Варах

Фильм режиссера из Грузии вошел в программу фестиваля в Карловых Варах

Фильм Сосо Блиадзе представлен в главном конкурсе престижного фестиваля 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T08:01+0400

2022-06-03T08:01+0400

2022-06-03T08:01+0400

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грузия

культура

международный кинофестиваль в карловых варах

грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Премьера нового фильма "Моя комната" (A Room Of My Own) грузинского режиссера Сосо Блиадзе состоится на Международном кинофестивале в Карловых Варах.Смотр пройдет в Карловых Варах (Карлсбад) – это курортный город на западе Богемии в Чешской Республике, с 1 по 9 июля. Фильм Блиадзе представлен в главном конкурсе фестиваля.Кинофестиваль в Карловых Варах является ярким событием в области кинематографии в Центральной Европе. Ежегодно на фестивале представлено более 200 новых фильмов со всего мира, наилучшие из которых награждаются главным призом – "Хрустальным глобусом".Над сценарием к полнометражного фильма "Моя комната" работал Сосо Блиадзе с Таки Мумладзе, которая также предстала в главной роли вместе с актрисой Мариам Хундадзе.Сосо Блиадзе родился в Тбилиси в 1986 году. Учился в Тбилисском государственном университете на факультете информатики. Также окончил Государственный университет им. Ш. Руставели по специальности "Режиссура игрового кино".

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новости, грузия, культура, международный кинофестиваль в карловых варах, грузинское кино