https://sputnik-georgia.ru/20220603/gruziya-rasshiryaet-ploschad-okhranyaemykh-territoriy-267100847.html

Грузия расширяет площадь охраняемых территорий

Грузия расширяет площадь охраняемых территорий

Сегодня в стране 94 охраняемых территорий, общая площадь которых составляет около 800 тысяч гектаров земли 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T13:19+0400

2022-06-03T13:19+0400

2022-06-03T13:26+0400

экология в грузии

грузия

лагодехи

новости

общество

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Площадь охраняемых территорий Грузии в 2022 году возрастет почти на сто тысяч гектаров и достигнет 900 тысяч, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.Глава ведомства вместе с госуполномоченным Кахети Ираклием Шиошвили встретился с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи.Охраняемые территории Лагодехи в Восточной Европе, на Кавказе и Грузии являются первой охраняемой территорией. Ровно 110 лет назад, в 1912 году, в Грузии была создана первая охраняемая территория, площадь которой была 3 500 гектаров земли.Сегодня в стране 94 охраняемых территорий, общая площадь которых составляет около 800 тысяч гектаров земли, это 11,5% от общей территории страны.В течение последних лет в направлении инфраструктуры инвестировано 170 миллионов лари. В масштабах охраняемых территории планируется обустройство около 1 000 километров тропинок в течение последующих двух лет. Для этого из бюджета будет выделено около 35 миллионов лари."Все это дает нам возможность привлечь больше инвесторов, что, в свою очередь, будет содействовать улучшению соцположения местного населения", – отметил Шамугия.На сегодняшний день охраняемые территории Грузии защищают около 400 рейнджеров. "Рейнджеры рискуют собственной жизнью, чтобы защитить уникальное природное наследие Грузии", – подчеркнул Шамугия.Площадь Охраняемых территорий Лагодехи на сегодняшний день составляет 24 255 гектаров земли, из них 17 тысяч – это нетронутый и первобытный лес. Он включает государственный заповедник и заказник Лагодехи.Туристические маршруты охраняемых территорий благоустроены маркированными тропинками, туристическими коттеджами, местами для кемпинга и пикников, и другой нужной инфраструктурой.На охраняемых территориях Лагодехи продолжается и развитие экотуризма. В этом году запланировано обустройство сети пешеходных тропинок длиной в 150 километров со своей рекреационной инфраструктурой.

лагодехи

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экология в грузии, грузия, лагодехи, новости, общество, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии