Грузия расширяет площадь охраняемых территорий
13:19 03.06.2022 (обновлено: 13:26 03.06.2022)
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВстреча министра охраны окружающей среды Отара Шамугия с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Сегодня в стране 94 охраняемых территорий, общая площадь которых составляет около 800 тысяч гектаров земли
ТБИЛИСИ, 3 июн – Sputnik. Площадь охраняемых территорий Грузии в 2022 году возрастет почти на сто тысяч гектаров и достигнет 900 тысяч, заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.
Глава ведомства вместе с госуполномоченным Кахети Ираклием Шиошвили встретился с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВстреча министра охраны окружающей среды Отара Шамугия с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи
Встреча министра охраны окружающей среды Отара Шамугия с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Охраняемые территории Лагодехи в Восточной Европе, на Кавказе и Грузии являются первой охраняемой территорией. Ровно 110 лет назад, в 1912 году, в Грузии была создана первая охраняемая территория, площадь которой была 3 500 гектаров земли.
Сегодня в стране 94 охраняемых территорий, общая площадь которых составляет около 800 тысяч гектаров земли, это 11,5% от общей территории страны.
"Мы смело можем сказать, что 110 лет защищаем природу. Лагодехский заповедник является уникальной охраняемой территорией. Именно с ее создания в Грузии начинается история охраняемых территории и их развитие", – сказал Шамугия.
В течение последних лет в направлении инфраструктуры инвестировано 170 миллионов лари. В масштабах охраняемых территории планируется обустройство около 1 000 километров тропинок в течение последующих двух лет. Для этого из бюджета будет выделено около 35 миллионов лари.
"Все это дает нам возможность привлечь больше инвесторов, что, в свою очередь, будет содействовать улучшению соцположения местного населения", – отметил Шамугия.
На сегодняшний день охраняемые территории Грузии защищают около 400 рейнджеров. "Рейнджеры рискуют собственной жизнью, чтобы защитить уникальное природное наследие Грузии", – подчеркнул Шамугия.
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAВстреча министра охраны окружающей среды Отара Шамугия с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи
Встреча министра охраны окружающей среды Отара Шамугия с рейнджерами охраняемых территорий Лагодехи
© MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Площадь Охраняемых территорий Лагодехи на сегодняшний день составляет 24 255 гектаров земли, из них 17 тысяч – это нетронутый и первобытный лес. Он включает государственный заповедник и заказник Лагодехи.
Туристические маршруты охраняемых территорий благоустроены маркированными тропинками, туристическими коттеджами, местами для кемпинга и пикников, и другой нужной инфраструктурой.
На охраняемых территориях Лагодехи продолжается и развитие экотуризма. В этом году запланировано обустройство сети пешеходных тропинок длиной в 150 километров со своей рекреационной инфраструктурой.