https://sputnik-georgia.ru/20220603/gvaramiya-trebuet-ot-rustavi-2-pyat-millionov-dollarov-267125060.html
Гварамия требует от "Рустави 2" пять миллионов долларов
Гварамия требует от "Рустави 2" пять миллионов долларов
Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года, сразу после того, как по решению ЕСПЧ телеканал вернули бывшему владельцу Кибару... 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T23:57+0400
2022-06-03T23:57+0400
2022-06-03T23:57+0400
грузия
новости
политика
кибар халваши
ника гварамия
тв "рустави 2"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/47/246404754_0:76:3000:1764_1920x0_80_0_0_32b7209d392279d55d2aa14b68bd3bed.jpg
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Бывший генеральный директор "Рустави 2", основатель телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия требует от телеканала "Рустави 2" пять миллионов долларов из-за увольнения, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года, сразу после того, как по решению Европейского суда по правам человека телеканал вернули бывшему владельцу Кибару Халваши. В мае 2022 года он был осужден на три с половиной года по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу .По его словам, адвокаты уже отправили письмо телеканалу "Рустави 2" и ждут от них ответа.Ранее суд признал незаконным увольнение новым руководством главы информационной службы "Рустави 2" в 2019 году Нодара Меладзе и еще нескольких сотрудников и обязал выплатить им компенсации в размере зарплаты до конца контракта.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24640/47/246404754_289:0:2956:2000_1920x0_80_0_0_094e307e50fb14b481f6e6d70320d850.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, кибар халваши, ника гварамия, тв "рустави 2"
Гварамия требует от "Рустави 2" пять миллионов долларов
Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года, сразу после того, как по решению ЕСПЧ телеканал вернули бывшему владельцу Кибару Халваши
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Бывший генеральный директор "Рустави 2", основатель телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия требует от телеканала "Рустави 2" пять миллионов долларов из-за увольнения, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.
Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года, сразу после того, как по решению Европейского суда по правам человека телеканал вернули бывшему владельцу Кибару Халваши. В мае 2022 года он был осужден на три с половиной года по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу .
"У Ники Гварамия был договор с телеканалом "Рустави 2", согласно которому его нельзя было уволить до 31 декабря 2020 года, и его увольнение Кибаром Халваши было грубым нарушением договора. Исходя из этого Гварамия требует пять миллионов долларов, это ущерб, понесенный им из-за нарушения договора", - сказал Садзаглишвили.
По его словам, адвокаты уже отправили письмо телеканалу "Рустави 2" и ждут от них ответа.
Ранее суд признал незаконным увольнение новым руководством главы информационной службы "Рустави 2" в 2019 году Нодара Меладзе и еще нескольких сотрудников и обязал выплатить им компенсации в размере зарплаты до конца контракта.