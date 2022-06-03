https://sputnik-georgia.ru/20220603/gvaramiya-trebuet-ot-rustavi-2-pyat-millionov-dollarov-267125060.html

Гварамия требует от "Рустави 2" пять миллионов долларов

Гварамия требует от "Рустави 2" пять миллионов долларов

Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года, сразу после того, как по решению ЕСПЧ телеканал вернули бывшему владельцу Кибару... 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T23:57+0400

2022-06-03T23:57+0400

2022-06-03T23:57+0400

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тв "рустави 2"

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Бывший генеральный директор "Рустави 2", основатель телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия требует от телеканала "Рустави 2" пять миллионов долларов из-за увольнения, заявил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.Гварамия был уволен с поста гендиректора "Рустави 2" 18 июля 2019 года, сразу после того, как по решению Европейского суда по правам человека телеканал вернули бывшему владельцу Кибару Халваши. В мае 2022 года он был осужден на три с половиной года по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу .По его словам, адвокаты уже отправили письмо телеканалу "Рустави 2" и ждут от них ответа.Ранее суд признал незаконным увольнение новым руководством главы информационной службы "Рустави 2" в 2019 году Нодара Меладзе и еще нескольких сотрудников и обязал выплатить им компенсации в размере зарплаты до конца контракта.

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грузия, новости, политика, кибар халваши, ника гварамия, тв "рустави 2"