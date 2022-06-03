Концерты хореографического ансамбля "Батуми" пройдут в Летнем театре
19:22 03.06.2022 (обновлено: 19:53 03.06.2022)
© Courtesy of Batumi City HallОтреставрированный Летний театр в Батуми
© Courtesy of Batumi City Hall
Жителей и гостей столицы Аджарии ждут прекрасные вечера фольклора — с музыкой и танцами
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Батумский Центр культуры представляет серию вечеров народного фольклора, на которых выступят Государственный хореографический ансамбль "Батуми" имени Энвера Хабадзе, а также Мужской вокальный хор народной песни.
Гости вечера смогут увидеть такие танцы, как имерхеули, тарнанино, хоруми, гандагана, мхедрули, нар-нари, мохевури, туш-калта, парикаоба, а также услышать песни — "Чемо Тушето", "Мтиулури сатрпиало", "Мерисули маспиндзлури", "Осури", "Мегрули, "Сванури", "Апхазури попурри" и "Сулико".
Концерты будут проходить 6, 7, 9, 12 и 13 июня на сцене Летнего театра. Билеты можно приобрести в кассах театра и онлайн.
Ансамбль "Батуми", который работает при батумской мэрии, носит имя народного артиста Грузии, известного балетмейстера Энвера Хабадзе. Концертирует с 1992 года, является участником и лауреатом множества престижных грузинских и международных конкурсов и фестивалей, гастролирует по разным странам.
© Сourtesy of Culture Centre of BatumiХореографический ансамбль "Батуми"
Хореографический ансамбль "Батуми"
© Сourtesy of Culture Centre of Batumi
После кончины своего основателя ансамбль Энвера Хабадзе продолжил академический путь, проложенный великим артистом, и занял свою уникальную нишу в богатой грузинской хореографической палитре. Сегодня он сохраняет грузинские танцевальные традиции, а также развивает и обогащает танцевальную культуру новыми хореографическими композициями.
© Сourtesy of Culture Centre of BatumiМужской вокальный ансамбль народной песни
Мужской вокальный ансамбль народной песни
© Сourtesy of Culture Centre of Batumi
"Ансамбль отличает самобытность, собственный почерк, блестящая хореография и индивидуальный артистизм, потрясающая техника и тонкий, современный, новый подход к народному искусству танца. В его репертуаре приятно сочетаются старые и новые танцевальные образцы", - говорится на сайте Центра культуры.
Что касается Народно-вокального юношеского ансамбля, он образован в 2014 году и объединяет 11 певцов. Репертуарно хор фокусируется на поиске и популяризации аутентичных и фольклорных образцов Грузии.