https://sputnik-georgia.ru/20220603/kontserty-khoreograficheskogo-ansamblya-batumi-proydut-v-letnem-teatre-267114855.html

Концерты хореографического ансамбля "Батуми" пройдут в Летнем театре

Концерты хореографического ансамбля "Батуми" пройдут в Летнем театре

Жителей и гостей столицы Аджарии ждут прекрасные вечера фольклора — с музыкой и танцами 03.06.2022, Sputnik Грузия

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батуми

фольклор

культура

грузия

культурная жизнь грузии

концерт

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Батумский Центр культуры представляет серию вечеров народного фольклора, на которых выступят Государственный хореографический ансамбль "Батуми" имени Энвера Хабадзе, а также Мужской вокальный хор народной песни.Концерты будут проходить 6, 7, 9, 12 и 13 июня на сцене Летнего театра. Билеты можно приобрести в кассах театра и онлайн.Ансамбль "Батуми", который работает при батумской мэрии, носит имя народного артиста Грузии, известного балетмейстера Энвера Хабадзе. Концертирует с 1992 года, является участником и лауреатом множества престижных грузинских и международных конкурсов и фестивалей, гастролирует по разным странам. После кончины своего основателя ансамбль Энвера Хабадзе продолжил академический путь, проложенный великим артистом, и занял свою уникальную нишу в богатой грузинской хореографической палитре. Сегодня он сохраняет грузинские танцевальные традиции, а также развивает и обогащает танцевальную культуру новыми хореографическими композициями."Ансамбль отличает самобытность, собственный почерк, блестящая хореография и индивидуальный артистизм, потрясающая техника и тонкий, современный, новый подход к народному искусству танца. В его репертуаре приятно сочетаются старые и новые танцевальные образцы", - говорится на сайте Центра культуры.Что касается Народно-вокального юношеского ансамбля, он образован в 2014 году и объединяет 11 певцов. Репертуарно хор фокусируется на поиске и популяризации аутентичных и фольклорных образцов Грузии.

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батуми, фольклор, культура, грузия, культурная жизнь грузии, концерт