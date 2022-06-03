https://sputnik-georgia.ru/20220603/medvedev-prokommentiroval-informatsionnuyu-voynu-protiv-rossii--267107757.html

Медведев прокомментировал информационную войну против России

Медведев прокомментировал информационную войну против России

Принадлежащие Западу социальные сети были антироссийскими задолго до спецоперации 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T15:53+0400

2022-06-03T15:53+0400

2022-06-03T15:53+0400

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дмитрий медведев

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Запад объявил России информационную война без правил, и Москве важно защитить интересы своих граждан, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.Медведев отметил, что принадлежащие Западу социальные сети были антироссийскими задолго до спецоперации, а после ее начала стали "фильтровать контент" и ограничивать выступления политических деятелей, аналитиков, "истреблять, закрывать наши каналы", продвигать только одну позицию."Понимаете, эта информационная война была объявлена нам без правил", - сказал он.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Как заявляли в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

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россия, новости, в мире, владимир путин, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, дмитрий медведев