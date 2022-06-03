https://sputnik-georgia.ru/20220603/onischenko-ob-opasnosti-ospy-obezyan-i-novom-biologicheskom-oruzhii---video-267094673.html

Онищенко об опасности оспы обезьян и новом биологическом оружии – видео

Онищенко об опасности оспы обезьян и новом биологическом оружии – видео

Мир снова заговорил об оспе, хотя этот вирус был побежден еще во времена СССР. Случаи заражения смертоносной инфекцией уже зарегистрированы в Африке, Европе... 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T09:31+0400

2022-06-03T09:31+0400

2022-06-03T09:50+0400

геннадий онищенко

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267094165_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_9f40c70938bc52114306d4521ae6ae7d.jpg

О вспышке оспы обезьян, биологической войне, которую объявил миру Запад, и страшных последствиях заигрывания с опасными вирусами, побеседовали в эксклюзивном интервью Sputnik на русском с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором Геннадием Онищенко.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

геннадий онищенко, мультимедиа, видео, видео