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Онищенко об опасности оспы обезьян и новом биологическом оружии – видео
Онищенко об опасности оспы обезьян и новом биологическом оружии – видео
Мир снова заговорил об оспе, хотя этот вирус был побежден еще во времена СССР. Случаи заражения смертоносной инфекцией уже зарегистрированы в Африке, Европе... 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T09:31+0400
2022-06-03T09:31+0400
2022-06-03T09:50+0400
геннадий онищенко
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видео
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О вспышке оспы обезьян, биологической войне, которую объявил миру Запад, и страшных последствиях заигрывания с опасными вирусами, побеседовали в эксклюзивном интервью Sputnik на русском с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором Геннадием Онищенко.
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геннадий онищенко, мультимедиа, видео, видео
Онищенко об опасности оспы обезьян и новом биологическом оружии – видео
09:31 03.06.2022 (обновлено: 09:50 03.06.2022)
Мир снова заговорил об оспе, хотя этот вирус был побежден еще во времена СССР. Случаи заражения смертоносной инфекцией уже зарегистрированы в Африке, Европе, США и Австралии
О вспышке оспы обезьян, биологической войне, которую объявил миру Запад, и страшных последствиях заигрывания с опасными вирусами, побеседовали в эксклюзивном интервью Sputnik на русском с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором Геннадием Онищенко.